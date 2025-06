(ARC) Sport: Anzil, bilancio sociale integrato di Asu modello da sostenere

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

150 anni di storia, riveste un ruolo primario fra le realt? del

settore del Friuli Venezia Giulia. Tra i tanti meriti acquisiti

nel tempo, oggi va aggiunto quello di essere la prima in regione

a redigere il bilancio sociale integrato di sostenibilit?. Un

risultato ottenuto mettendo in rete una serie di enti

istituzionali e soggetti sportivi. Si tratta di un progetto

pilota e di un esempio virtuoso che la nostra Amministrazione

vuole continuare a sostenere in collaborazione con il Coni con

l’obiettivo di farlo conoscere a tecnici e dirigenti del nostro

territorio”.

Lo ha sostenuto oggi a Udine il vicegovernatore con delega allo

Sport del Friuli Venezia Giulia Mario Anzil nel corso della

presentazione del primo bilancio sociale integrato di

sostenibilit? di Asu.

Nel corso dell’evento ? stato spiegato che questo documento,

realizzato con il supporto metodologico del Dipartimento di

Scienze economiche e statistiche dell’Universit? di Udine,

rappresenta uno strumento innovativo per comunicare in modo

trasparente gli obietti, i risultati e l’impatto dell’attivit?

dell’Associazione sportiva udinese.

La finalit? ? quella di perfezionare la gestione delle relazioni

con i diversi portatori di interesse, la reputazione e le

politiche di investimento di questa realt?, mantenendo una grande

attenzione alla sostenibilit? ambientale e ai valori che devono

essere alla base di qualsiasi attivit? sportiva.

“Va rivolto un plauso all’Asu per aver intrapreso questa strada.

Siamo certi – ha concluso Anzil – che questa iniziativa avr?

ricadute molto positive per l’intero movimento sportivo del

Friuli Venezia Giulia”.

