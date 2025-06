(ARC) Salute: Riccardi, ortopedia Asugi modello efficienza e organizzazione

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Presentati i risultati della struttura rilanciata dal professor

Murena

Trieste, 23 giu – “Ci troviamo di fronte a un esempio positivo

di come, in sanit?, servano decisioni coraggiose e tempo per

vedere i risultati, e l’efficienza e le performance di questa

struttura lo dimostrano. Questa impostazione ? la stessa che

stiamo cercando di applicare a tutto il sistema, non senza

incontrare resistenze, spesso interne, motivate a volte dalla

difesa di anacronistiche rendite di posizione”.

Lo ha detto oggi a Trieste l’assessore regionale alla Salute,

Riccardo Riccardi, intervenendo nel corso della presentazione

dell’attivit? ortopedico-traumatologica e scientifica della

Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Azienda Sanitaria

Universitaria Giuliano Isontina, diretta da Luigi Murena, il

quale ha condotto un processo di riorganizzazione e di rilancio

che ha portato la struttura a livelli di eccellenza.

“I risultati che presentiamo oggi – ha spiegato Riccardi –

rappresentano un modello da replicare: non solo per contrastare

la mobilit? passiva (fuga di pazienti verso altre regioni), ma

anche come metodo di razionalizzazione del sistema”.

Il rappresentante della Giunta regionale ha quindi riaffermato il

concetto che, quando aumenta la casistica e il numero degli

interventi, ci? va anche a beneficio della sicurezza e si

ottengono esiti migliori per i pazienti, sia in termini di cura

che di sopravvivenza, e si rende il sistema sanitario pi?

attrattivo anche per i professionisti.

“Oggi, infatti, il grande tema ? questo: i giovani medici e

operatori sanitari scelgono le strutture dove possono

confrontarsi con casi significativi. Se continuiamo a frammentare

i percorsi, ? evidente che non andiamo nella direzione giusta”,

ha rilevato Riccardi.

“In questo contesto – ha sottolineato l’assessore regionale – va

detto che i cittadini sono spesso pi? avanti delle discussioni

che avvengono nei Consigli comunali, nelle commissioni e in

Consiglio regionale. Cos? come certi contestatori, magari ex

protagonisti del sistema sanitario, che oggi sembrano avere

soluzioni pronte per tutto: ma quando erano a gestire e ad

amministrare le strutture sanitarie, queste ricette dove stavano?”

“Per? poi – ha continuato l’assessore – sono i risultati a

parlare, come in questo caso: pensiamo, ad esempio, all’attivit?

di urgenza e al trattamento del femore svolto in questa clinica

di Asugi entro 48 ore negli over 65. Un dato importante rispetto

ai rischi di mortalit? legati a questo tipo di frattura nei

soggetti fragili”.

Infine, Riccardi ha ribadito che la razionalizzazione “che stiamo

portando avanti non significa chiudere ospedali – che, peraltro,

sono molto diversi tra loro e non si possono gestire allo stesso

modo – ma significa mettere ordine, migliorare l’efficienza e

rendere il sistema pubblico pi? efficace erogando un servizio

migliore ai cittadini”.

