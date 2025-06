(ARC) Eventi: Roberti, Capitaneria porto essenziale per sicurezza marittima

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 L’assessore alla celebrazione per i 160 anni di fondazione del

Corpo della Capitanerie di porto-Guardia costiera

Trieste, 23 giu – “Il fatto che la sede di rappresentanza della

Regione e la principale piazza di Trieste si affaccino sul mare

testimonia quanto il mare sia nel Dna della nostra comunit? e del

nostro territorio. ? un elemento per noi fondamentale, e proprio

per questo ? altrettanto importante chi, come la Capitaneria

dip-Guardia costiera, ? chiamato a tutelarlo ogni giorno.”

? il pensiero espresso dall’assessore regionale alla Sicurezza

Pierpaolo Roberti in occasione del concerto organizzato a Trieste

nel salone di rappresentanza della Regione, dalla Direzione

marittima del Friuli Venezia Giulia per celebrare i 160 anni di

fondazione del Corpo della Capitanerie di porto-Guardia costiera,

al quale hanno preso parte tra gli altri, il vicecomandante

Generale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera,

ammiraglio Sergio?Liardo, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza,

il commissario straordinario dell’Autorit? di sistema portuale

del mare Adriatico orientale Antonio Gurrieri.

Dopo aver elogiato l’orchestra del Conservatorio Tartini, Roberti

ha ringraziato le donne e gli uomini che indossano la divisa

bianca della Capitaneria per l’impegno profuso nel corso del loro

servizio in mare e a terra. “Se le associazioni sportive legate

agli sport acquatici possono avvicinare i giovani al mare e

sfornare campioni e se le attivit? portuali procedono

ventiquattro ore al giorno con serenit? e tranquillit?, rendendo