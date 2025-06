(ARC) Cultura: Anzil, Eureka Day valorizza imprese creative

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Il vicegovernatore oggi a Udine per l’incontro di avvicinamento

all’evento del 3 ottobre a Villa Manin

Udine, 23 giu – “Il settore delle imprese culturali creative

produce quasi il 6% del Pil regionale, pari a quasi 2,2 miliardi

di euro di investimenti, ed ? animato da pi? di 5mila realt? e

oltre 33mila addetti in Friuli Venezia Giulia. A questo sistema

di professionisti si affianca una serie di investimenti

strategici da parte della Regione, con la convinzione che le

risorse impiegate possono contribuire a rendere concreta una

nuova visione della cultura e che i progetti realizzati possano

generare un effetto moltiplicatore nel territorio”.

Con queste parole il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia

con delega alla Cultura, Mario Anzil, ha portato il saluto della

Regione oggi a Udine al convegno “Aspettando Eureka day 2025”,

dove si ? discusso dei possibili scenari futuri per le imprese

culturali e creative (Icc). L’incontro, svoltosi in questo mese

con le stesse modalit? anche a Bologna, Milano, Torino, Padova e

Roma, anticipa l’evento in programma il prossimo 3 ottobre a

Villa Manin, che a sua volta si frappone tra gli appuntamenti a

cadenza biennale di “Eureka – Fiera della cultura e della

creativit?” organizzati dalla Regione.

“Crediamo che la cultura possa essere un mezzo straordinario per

rendere pi? bella e vivibile la nostra regione e per recuperare

il piacere di stare assieme – ha affermato Anzil -. Un territorio

dove la bellezza della natura ? completata da quella delle opere

artistiche e architettoniche e che pone le condizioni ideali per

avviare nuovi progetti culturali”.

Secondo il vicegovernatore, “le persone che con passione si

occupano ogni giorno di cultura sono il motore dello sviluppo in

atto in Friuli Venezia Giulia: una vera stagione di rinascita

culturale, come dimostra anche il poter vantare, nell’arco di

appena tre anni, una capitale europea della Cultura