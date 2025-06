(ARC) Att. produttive:Bini, impianto riciclo sale modello economia circolare

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Il progetto promosso dal Consorzio San Daniele Dop ? stato

inaugurato oggi a Trasaghis. Zannier: “Ulteriore valore aggiunto

per il prodotto”.

Trasaghis, 23 giu – “Il nuovo impianto per il riciclo e la

valorizzazione del sale esausto, promosso dal Consorzio San

Daniele Dop, rappresenta un esempio concreto di collaborazione

tra pubblico e privato e un modello virtuoso e lungimirante di

economia circolare, unico nel panorama nazionale ed europeo.

Proprio per questo, la Regione ha sostenuto convintamente il

progetto, utilizzando congiuntamente strumenti finanziari come i

contratti di insediamento, i fondi di rotazione e i Confidi”.

Lo ha detto oggi a Trasaghis l’assessore regionale alle Attivit?

produttive Sergio Emidio Bini, presente assieme all’assessore

alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier all’inaugurazione del

nuovo impianto per il recupero e la valorizzazione degli scarti

salini derivanti dalla produzione del Prosciutto di San Daniele

Dop. Una struttura pensata per trattare e rigenerare due

tipologie di rifiuti – il sale solido esausto e la salamoia –

trasformandoli in prodotti riutilizzabili nell’ambito del

trattamento stradale antighiaccio, della concia delle pelli e

dell’industria. Il tutto secondo un modello di economia circolare

che riduce sensibilmente i costi di smaltimento e l’impatto

ambientale.

Come ? stato spiegato in occasione del taglio del nastro, sin dai

primi anni Duemila la gestione coordinata per il trattamento del

sale e della salamoia per i produttori del San Daniele prevedeva

il conferimento dei materiali di scarto a impianti abilitati