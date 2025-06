AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 24 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

PRESIDENTE

📌15 – Sala del Cavaliere – Incontro con l’Ambasciatore dello Stato del Kuwait in Italia, S. E. Nasser Sanhat Alqahtani

AULA

📌Dalle 9.30: Ddl Intelligenza Artificiale

COMMISSIONI

📌9_Agricoltura_Audizione Federvini

📌13.30_Ciclo rifiuti_Audizione, in videoconferenza, del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto

📌13.30_Affari esteri_Audizioni su repressione transnazionale di dissidenti da parte dei regimi autoritari

📌13.30_Cultura_Audizioni in tema di diritto d’autore e nuove tecnologie

📌13.30_Antimafia_Audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, Marcello Viola, e del sostituto Paolo Storari

📌13.40_Attività produttive_Audizioni in tema di zone del commercio nei centri storici

📌13.45_Finanze_Audizioni sul decreto fiscale (sindacati, Terzo settore, artigiani)

📌13.45_Periferie_Fabio Ciciliano, Commissario straordinario di Governo per le periferie

📌14_Affari esteri_Revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero: audizioni

📌14_Ambiente_Edilizia residenziale pubblica, audizioni

📌14_Lavoro_Sostegno lavoratori imprese in ristrutturazione, audizioni di sindacati

📌14.30_Copasir_Giovanni Caravelli, Direttore AISE

EVENTI

📌 Ore 10 – Sala Matteotti – Costruire valore nell’economia globale: strategie italiane nell’era delle transizioni. Messaggio del Presidente Lorenzo Fontana. Diretta webtv

📌Ore 10.30 – Sala della Regina – Rapporto strategico 2025 – Nutrire il Paese, connettere le persone – L’Horeca come ecosistema. Partecipa il segretario di presidenza Francesco Battistoni. Diretta webtv.

📌Ore 10.30 – Sala del Refettorio – Presentazione Commissione speciale Sviluppo Sud Giovani. Partecipa il vicepresidente Sergio Costa. Diretta webtv.

📌Ore 15 – Aula dei Gruppi parlamentari – Presidenza polacca dell’UE: priorità raggiunte e bilancio.

📌Ore 16 – Sala della Regina – Crescita e competitività – La politica al servizio delle imprese. Partecipa il vicepresidente Giorgio Mulè. Diretta webtv.

📌Ore 17 – Sala Matteotti – Cuori d’Italia custodi della tradizione – Premio alle eccellenze italiane e presentazione libro “Puccini e il fascino di Dante. Turandot, dal libretto al film”.

📌Ore 17.30 – Sala della Sacrestia – Inaugurazione della mostra “L’arte in Dio”.

CONFERENZE STAMPA

📌Ore 10 – Luciano Ciocchetti. Truffe telefoniche e pratiche commerciali scorrette: presentazione dei dati del portale antitruffa 2024-2025

📌Ore 11.30 – Giulia Pastorella. Emergenza lavoratori dei trasporti

📌Ore 13 – Antonio D’Alessio. Il diritto bancario tra presente e futuro

📌Ore 14.30 – Anna Ascani. Semplificare e spendere bene i soldi pubblici: il caso dei comuni

📌Ore 16 – Carmela Auriemma. Presentazione del volume “Il Destino di un Bomber” di Andrea Carnevale