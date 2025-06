(ACON) EVENTI. BORDIN: TRENO STORICO RISORGIVE-STELLA LEGAME TRA COMUNIT

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 (ACON) Palazzolo dello Stella, 23 giu – Tutto esaurito per il

treno storico delle Risorgive e dello Stella, partito da Trieste

e diretto a Palazzolo dello Stella. Un’esperienza unica a bordo

della locomotiva elettrica con carrozze “Centoporte” degli anni

’30, che ha fatto registrare il pienone di partecipanti

desiderosi di immergersi nel fascino della storia e della natura

del territorio. Ad accogliere i viaggiatori nella stazione del

paese della Bassa c’erano anche il presidente del Consiglio

regionale, Mauro Bordin, e il sindaco Franco D’Altilia insieme a

diversi amministratori comunali.

“Manifestazioni come questa – ha sottolineato Bordin – dimostrano

la capacit? del nostro territorio di valorizzare il suo passato,

la cultura e il paesaggio in modo autentico e coinvolgente. ?

emozionante vedere cos? tante persone rispondere con entusiasmo a

queste iniziative che rafforzano il legame tra comunit? e luoghi,

promuovendo un’identit? condivisa. Un successo che conferma il

valore di questi appuntamenti per la promozione turistica e

culturale del Friuli Venezia Giulia”.

La giornata ha offerto un programma ricco e variegato: una mostra

fotografica presso il centro polifunzionale ha aperto

l’esperienza, seguita da un walking tour nel centro storico fino

al porticciolo. Successivamente, i partecipanti sono stati

accompagnati in navetta presso la cantina Modeano per una visita

con degustazione e pranzo. Nel pomeriggio, un’escursione in

motonave ha permesso di esplorare la biodiversit?, per poi

concludere la giornata con il rientro a Palazzolo.

Grande la soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale:

“Anche quest’anno i numeri dei visitatori sono in crescita – ha

affermato il sindaco D’Altilia – ed ? un segnale estremamente

positivo per il nostro territorio, che si conferma sempre pi?

attrattivo per chi cerca esperienze autentiche e legate al

patrimonio naturale e culturale”.

