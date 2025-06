Nonostante il maltempo, grande successo per la FESTA EUROPEA DELLA MUSICA a Bergamo

(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

Nonostante il maltempo, grande successo per la

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA 2025 a Bergamo

“La musica che unisce”

21 giugno 2025

“Nonostante i danni causati dal forte temporale, abbiamo deciso di suonare comunque per tutto il pubblico presente!” – hanno dichiarato all’unanimità gli artisti e gli organizzatori.

Si è svolta ieri con grande successo, nonostante il maltempo, la Festa Europea della Musica a Bergamo.

L’organizzazione di alcune iniziative in programma era dell’Associazione Cinema e Arte con la direzione artistica di Roberto Gualdi per Proloco Bergamo.

Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Bergamo, il Consiglio regionale della Lombardia e la Fondazione ASM, e per la sicurezza la Croce Bianca di Bergamo, l’Associazione Nazionale Carabinieri di Bergamo e l’Unità Operativa Radioemergenze di Bergamo.

Sotto i portici di Piazza della Cittadella, si sono esibiti i Barabba Gulasch e, a seguire, terminato il temporale e visti i danni al palco, Gli Ottocento per un tributo a Fabrizio De Andrè. Non è comunque mancato il pubblico che ha assistito con entusiasmo ai concerti.

Ogni anno l’organizzazione della Festa Europea della Musica di Bergamo promuove un’associazione/ente locale. Per l’edizione 2025 il Comitato organizzatore ha scelto l’Associazione Federica Albergoni onlus di Albino che, nonostante il maltempo, era presente in piazza della Cittadella con la propria unità mobile. L’associazione ha lo scopo di avvicinare le persone, soprattutto i giovani, alla donazione del midollo osseo e salvare così una vita.

Nel centro di Bergamo bassa, i musicisti previsti in cinque postazioni, coordinati dalla New Pop Orchestra, sono riusciti ad esibirsi soltanto sotto il Quadriportico del Sentierone, al riparo dalle intemperie. Anche qui il pubblico non è mancato ad assistere alle esibizioni musicali.

La Festa Europea della Musica continuerà anche il week end prossimo, dal 27 al 30 giugno, con una serie di concerti organizzati nell’ambito di Clamore Festival, giunto alla sua 7° edizione.

Organizzato da Ink Club APS, in collaborazione con una rete di oltre 15 realtà culturali e sociali locali, Clamore si conferma un’esperienza unica nel panorama nazionale, caratterizzata da accessibilità, inclusione, sostenibilità e partecipazione attiva.

Clamore porterà sul territorio circa 240 progetti musicali (ovvero circa 5-600 musicisti), offrendo oltre 120 ore di musica dal vivo. Il programma comprende un’ampia varietà di generi ed età, dalla scena emergente ai progetti sperimentali, fino alle contaminazioni sonore più innovative e ai suoni popolari.

Le performance si svolgeranno in undici palchi distribuiti su Bergamo e dintorni:

Goisis (26 giugno)

Ink Club (26–29 giugno)

Edoné (2 palchi, 27–29 giugno)

Polaresco (27–29 giugno)

Malpensata (27–29 giugno)

Crotta (27–29 giugno)

Parco di Loreto (28–29 giugno)

Bikefellas (27–29 giugno)

Donizetti Studio (Open Area) (28–29 giugno)

Treviolo all’interno della festa “TreViva” (28–29 giugno)

Ecco alcuni scatti di ieri sera di Mario Rota: