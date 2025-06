(AGENPARL) - Roma, 22 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 22 June 2025 **Giornata della donazione del sangue, Toscana virtuosa ma serve l’impegno

di tutti**

Il Presidente e gli assessori lanciano l’appello a donare: “un gesto

semplice ma straordinario”

domenica 22 giugno 2025

La Toscana ha chiuso il 2024 con 118mila donatori di sangue e 208 mila

donazioni, a cui si aggiungono più di 20.522 aspiranti e 15.464 donatori

alla prima donazione differita. I dati sono stati evidenziati nel corso

della giornata della donazione del sangue ospitata ieri, 21 giugno, a

Peccioli in provincia di Pisa: un’occasione speciale dedicata alle cultura

del dono e a tracciare bilanci e prospettive future alla quale sono

intervenuti l’assessore al diritto alla salute Simone Bezzini, l’assessora

alle politiche sociali, casa, cooperazione internazionale Serena Spinelli.

Presente anche l’assessora Nardini.

“La Toscana – afferma l’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini

– è tra le regioni pià virtuose d’Italia. Dopo la pandemia registriamo un

trend in acesa. L’estate è il momento più critco, ma negli ultimi due

anni non ci sono state emergenze. Questo non deve far venire meno l’impegno

e la sfida riguarda il ricambio generazionale”.

“Donare – lancia l’appello l’assessore – è bello e importante: doniamo e

donate, perché c’è bisogno del contributo di tutte e tutti noi”.

Al di là dei numeri la Toscana ha una caratteristica peculiare. La

raccolta è prevalentemente pubblica: solo il 4 per cento è gestito

direttamente dalle associazioni di volontariato. Il loro ruolo di

sensibilizzazione, chiamata e prenotazione dei donatori è però

importantissimo e l’85 per cento dei donatori toscani del resto è iscritto

ad una associazione.

“Le ringrazio – aggiunge l’assessore – assieme ai donatori, così come

ringrazio tutte e tutti i professionisti del sistema sanitario che fanno in

modo che il sistema sangue nella nostra regione funzioni. Donare sangue è

un gesto semplice ma straordinario, che rende la nostra comunità più

coesa e solidale”.

“Donare sangue – commenta l’assessora alle politiche sociali, casa,

cooperazione internazionale Serena Spinelli – è un gesto semplice ma

potente: è un atto di solidarietà ma è anche un gesto di salute che fa

bene a chi lo compie. In Toscana possiamo contare su una rete solida, fatta

di associazioni, volontari e professionisti che ogni giorno si impegnano

con dedizione nella promozione della donazione e nella raccolta del sangue.

Il terzo settore e il volontariato giocano un ruolo fondamentale in questo

sistema: senza il loro lavoro il sangue non arriverebbe dove serve e a chi

ne ha bisogno. A tutti loro il più sincero ringraziamento. La Giornata

regionale della Donazione del Sangue è il momento giusto per ribadire

quanto questa sia una risorsa preziosa per la nostra comunità e per il

nostro sistema sanitario.”

Di 208 mila donazioni che ci sono state nel 2024 in Toscana, 75.132 si sono

verificare nell’area della Toscana Centro, 76.570 nella Toscana Nord Ovest

e 57.017 nella Toscana Sud Est. Per il 78,4 per cento si è trattato di

donazioni di sangue intero, la cui raccolta è cresciuta del 3 per cento.

La raccolta di solo plasma ha riguardato il 18 per cento delle donazioni,

con una flessione del 3 per cento. All’industria sono stati comunque

conferiti oltre 67 mila chili di plasma per la produzione di farmaci.

Chi può donare a chi

La donazione di sangue è aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri.

Occorre avere almeno diciotto anni e non più di settanta, buona salute,

corretti stili di vita e un peso adeguato. La presenza di alcune patologie,

di terapie in corso, viaggi recenti o interventi possono comportare

l’esclusione permanente o la sospensione temporanea dalla donazione. Si

può donare ad intervalli di tre mesi (ma non più di due volte l’anno per

le donne in età fertile).

Esistono quattro diversi gruppi sanguigni – il gruppo A, B, Ab e zero – che

raddoppiano a seconda della presenza o meno di uno specifico antigene,

l’Rh, sulla superficie dei globuli rossi. Il gruppo 0 Rh negativo è

definitivo universale: salvo infatti alcune eccezioni, può essere donato a

qualsiasi individuo; ma chi lo possiede può ricevere sangue solo da un

donatore 0 negativo. Il gruppo AB rh positivo, al contrario, può ricevere

donazioni di sangue da tutti i gruppi.

In Italia, la distribuzione varia a seconda dell’area geografica, si stima

che il gruppo 0 positivo sia il più numeroso e scorra nelle vene del 39-40

per cento della popolazione. Subito dopo c’è il gruppo A positivo,

riscontrabile nel 36 per cento. Seguono il gruppo B positivo (7,5 per

cento), lo 0 negativo (7 per cento), l’AB positivo (2,5 per cento), l’A

negativo (6 per cento), il B negativo (1,5 per cento) e l’AB negativo (il

più raro in Italia, con lo 0,5 per cento di casi nella popolazione).