(ARC) Eventi: Anzil, Alanis Morissette apre stagione concerti Villa Manin

iconica per l’intera Generazione X

Codroipo, 22 giu – “Aprire la stagione dei concerti con

l’esibizione di un’artista internazionale come Alanis Morissette

a Villa Manin di Passariano significa offrire al pubblico del

Friuli Venezia Giulia un grande evento musicale e consolidare la

vocazione culturale e turistica della nostra regione”.

? il messaggio lanciato dal vicegovernatore con delega alla

Cultura Mario Anzil pochi minuti prima dell’inizio del concerto

dell’artista canadese, che rappresenta il primo grande

appuntamento internazionale del cartellone GO!2025 & Friends.

“Il concerto di questa sera ha registrato il tutto esaurito

consolidando il ruolo di primo piano della nostra regione nel

panorama culturale e valorizzando allo stesso tempo un patrimonio

monumentale straordinario come Villa Manin”.

Anzil ha sottolineato che “la vendita in pochi giorni di tutti i

9mila biglietti conferma la correttezza di puntare su un’artista

iconica come Alanis Morissette. ? una figura di riferimento per

la Generazione X, che attira pubblico non solo dalla nostra

regione ma anche da Veneto, Slovenia e Austria, dando cos?

impulso anche al turismo culturale di qualit?”.

Il vicegovernatore ha infine osservato che “Villa Manin ? un

luogo di formazione, produzione ed esposizione culturale ma

anche, tra le barchesse e le esedre, un’agor? dove ? possibile

organizzare ogni tipo di evento, tra cui i concerti estivi, che

sono una parte importante dell’offerta regionale. Oltre ad Alanis

Morissette questa estate vi ospiteremo anche altri grandi artisti

della scena nazionale e internazionale: Brunori Sas, Irama,

Ghali, Anna, Gianna Nannini, Sting, Umberto Tozzi, Riccardo Muti,

Giorgia e Alessandra Amoroso. Villa Manin sar? quindi il cuore

pulsante della cultura al centro del Friuli Venezia Giulia e

quindi al centro dell’Europa”.

