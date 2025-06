(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 SANITÀ, ALOISIO (M5S): PERSINO CISL SOTTOLINEA DISASTRO, SBARRA CHE DICE?

Roma, 21 giugno – “La denuncia lanciata quest’oggi dalla segretaria generale della Cisl Daniela Fumarola in occasione del ’Congresso nazionale della Cisl Medici’ è l’ennesimo grido di allarme contro lo stato d’emergenza che sta vivendo il nostro Sistema sanitario nazionale. L’auspicio è che l’ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, che ha sacrificato il vessillo del suo sindacato pur di sedere al tavolo della Meloni per evidenti interessi personali, possa dare ascolto all’attuale leader Cisl e avere un ruolo incisivo nella stanza dei bottoni. Come denunciato dal sindacato, infatti, c’è una gravissima carenza di personale, liste d’attesa interminabili, strutture sovraffollate, disparità regionali e un sistema che, invece di proteggere i più fragili, li abbandona a loro stessi. Eppure il governo sembra rimanere sordo, incapace di affrontare con decisione questa emergenza. Le parole di Fumarola evidenziano chiaramente che il nostro SSN sia ormai un bene pubblico lasciato in balia di scelte sbagliate e di un’incapacità cronica di pianificare un futuro sostenibile. La richiesta di un piano straordinario di assunzioni, la stabilizzazione del personale precario e il superamento dei vincoli ai tetti di spesa sono istanze non più rinviabili: la sanità pubblica merita rispetto e investimenti veri, non annunci vuoti o promesse di facciata”. Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio

