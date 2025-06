(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 **Rinasce come spazio pubblico l’ex scuola materna di Bassa a Cerreto Guidi

(Fi)**

Giani: “Un altro intervento che valorizza la Toscana diffusa grazie a un

investimento in rigenerazione urbana”

/Scritto da Redazione, sabato 21 giugno 2025/

“Un altro intervento che valorizza la Toscana diffusa grazie a un

investimento in rigenerazione urbana”. Così il presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani commenta la rinascita a Cerreto Guidi, in provincia

di Firenze, dell’ex scuola materna di Bassa completamente recuperata e

trasformata in un moderno spazio pubblico.

Questa mattina la cerimonia di inaugurazione, con, tra gli altri, il

sindaco, la giunta, il senatore Dario Parrini, il consigliere regionale

Enrico Sostegni. Il presidente Giani non ha potuto partecipare per altri

impegni istituzionali.

Il progetto è stato reso possibile grazie ai contributi ottenuti dal

Comune di Cerreto Guidi nell’ambito del bando regionale per la

rigenerazione urbana destinato ai Comuni con meno di 15.000 abitanti –

annualità 2022-2023. Il Comune si è classificato al 18° posto nella

graduatoria, ottenendo, rispetto a un costo totale dell’intervento di

899.000 euro, un finanziamento complessivo di 400.000 euro a valere su

risorse statali e regionali.

L’intervento ha riguardato il recupero e la riqualificazione dell’ex scuola

parrocchiale, da anni in stato di abbandono e degrado. Oggi l’edificio

ospita spazi rinnovati e funzionali, destinati ad attività culturali,

didattiche e ricreative, con l’obiettivo di creare un nuovo centro di

aggregazione e socialità per la popolazione locale. L’area di recupero si

trova centrale rispetto alla frazione e in diretto collegamento con la

fascia fluviale dell’Arno.

“La rigenerazione urbana – spiega il presidente – rappresenta un salto di

qualità nella progettazione; è uno strumento flessibile per riqualificare

spazi, quartieri, giardini in termini di sostenibilità e vivibilità. Una

modalità che ci consente di lavorare in sinergia coi Comuni, essere in

contatto coi territori e valorizzare così la Toscana diffusa che è uno

degli obiettivi di governo di questa Regione. Quello di oggi ne è un

esempio: la restituzione alla città di questo spazio, un ex asilo che

diventa un polo multifunzionale attrattivo per tutto il territorio

circostante con valenza sociale, didattica e ricreativa. Un recupero