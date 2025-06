(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

LIBERTÀ STAMPA, LOREFICE (M5S): TUTELA GIORNALISMO NON NEGOZIABILE

Roma, 21 giu. – “Le parole di Papa Leone XIV sono inequivocabili: ‘ovunque un giornalista venga messo a tacere, si indebolisce la democrazia’. Noi del Movimento 5 stelle non solo le ascoltiamo, ma ci battiamo da sempre in ogni sede per renderle concrete, schierandoci dalla parte della libertà di stampa quale fondamento imprescindibile di ogni democrazia degna di tale nome. Meloni e il suo governo tutto ‘Dio, Stato e famiglia’ ascolteranno almeno il Papa? Oppure continueranno a fare finta di nulla davanti a un caso abominevole come quello Paragon, sintomo di una deriva autoritaria che sta ledendo sia i giornalisti che i principi fondamentali dello Stato di diritto?“. Lo ha affermato in una nota il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

