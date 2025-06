(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 21 June 2025 Bonelli: “Meloni umilia l’Italia politica estera italiana la fa Trump e

Netanyahu. PD-M5S-AVS uniti e coesi.

“Due giorni fa a Gaza 140 persone sono state uccise perché chiedevano una

manciata di farina tra cui donne e bambini. Com’è possibile accettare tutto

questo? Perché questo doppio standard, da parte dell’Unione Europea, per

cui alla Russia si applicano sanzioni, per noi giustamente e a Netanyahu

no? Perché il governo israeliano può fare tutto, violando sistematicamente

il diritto internazionale? Questo è inaccettabile».

Ad affermarlo è Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, a margine della manifestazione contro il riarmo.

«Questa è stata una manifestazione convocata da tantissime associazioni del

mondo cattolico e del volontariato, che porta in piazza un sentimento

popolare di indignazione e di preoccupazione per la guerra e la pulizia

etnica che si sta verificando a Gaza.

La Presidente Meloni ha umiliato l’Italia, perché il nostro Paese non ha

più una politica estera. La politica estera dell’Italia è ormai quella di

Netanyahu, che usa la guerra per restare al potere, e soprattutto di Trump.

Facciamo quello che loro due ci dicono di fare, basti pensare che quando il

presidente americano ci ha chiesto di portare le spese militari al 5% del

PIL, la nostra Presidente del Consiglio si è messa sull’attenti ed ha

obbedito o ancora ieri a Ginevra, dove erano presenti i ministri degli

Esteri di Iran, Regno Unito, Francia, Germania, la commissaria Kallas, ma

non c’era l’Italia, perché Trump non riconosceva la validità di quella

riunione. Dov’è la nostra dignità? Dov’è la nostra autonomia? Giorgia

Meloni ha umiliato l’Italia.

La nostra mozione unitaria dimostra che il centrosinistra c’è ed è coeso.

La maggioranza la approvi subito e revochi il memorandum di collaborazione

con Israele, seguendo l’esempio della Spagna .Basta doppi standard»,

conclude

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE