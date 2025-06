0621 presentazione come vento tra le vele

(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2025

UFFICIO STAMPA

COMUNICATO STAMPA

Presentazione del libro “Come vento tra le vele”

Lunedì 23 giugno alle ore 18:00 presso la Sala della Provincia della Spezia

La Spezia, 21 Giugno 2025 – Lunedì 23 giugno, alle ore 18:00, presso la Sala della Provincia della Spezia, all’interno del Palazzo del Governo (Via Vittorio Veneto 2), si terrà la presentazione del libro “Come vento tra le vele”. Una storia di amore e coraggio sull’Amerigo Vespucci (Sperling & Kupfer editore).

Il libro sarà presentato dalla stessa autrice Sibyl von der Schulenburg alla presenza del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini. Schulenburg, attraverso il suo racconto, ci porterà a bordo dell’Amerigo Vespucci, simbolo della Marina Militare e orgoglio italiano, ma soprattutto ci racconterà una storia d’amore intensa e struggente, quella tra Lorenza e Francesco, che ci ricorda quanto la vita sia fatta di scelte, di attese e di coraggio.

Sibyl von der Schulenburg, figlia di due scrittori tedeschi, è cresciuta bilingue e biculturale tra Svizzera, Germania e Italia. Laureata in Giurisprudenza, dopo una lunga carriera imprenditoriale nel campo dell’alta tecnologia, ha conseguito una laurea in materie psicologiche e un master in Criminologia. Autrice di romanzi storici, saggistica divulgativa e narrativa a sfondo psicologico, pubblica in italiano, tedesco e inglese. Ha fondato e dirige il Premio Letterario Amalago, riservato al romanzo storico, e il premio Scrittori Dentro destinato ai detenuti nelle carceri d’Italia. Vive in provincia di Milano.

INGRESSO LIBERO