Veicoli fuori uso: adottato l’orientamento generale sulla proposta di regolamento per la gestione dei veicoli a fine vita – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Buongiorno,

ti segnalo di seguito e in allegato, sperando riesca a darne notizia, il

comunicato stampa dell’Associazione Demolitori Autoveicoli (ADA): Veicoli

fuori uso: adottato l’orientamento generale sulla proposta di regolamento

per la gestione dei veicoli a fine vita – Il commento del Presidente ADA

Calò: “una riforma con molte luci e poche ombre, che è ancora possibile

migliorare per potenziare le performance della filiera”.

Allego il testo con tre immagini e resto a disposizione.

Un saluto.

Marco

Veicoli fuori uso: adottato l’orientamento generale sulla proposta di

regolamento per la gestione dei veicoli a fine vita

Il commento del Presidente ADA Calò: “una riforma con molte luci e poche

ombre, che è ancora possibile migliorare per potenziare le performance della

filiera”.

Roma, 20 giugno 2025 – Un ulteriore passo verso il nuovo Regolamento che,

dopo il confronto con il Parlamento, sarà auspicabilmente emanato entro il

2026 e che, se si proseguirà su questa strada di dialogo con le categorie

coinvolte, non potrà che promuovere un deciso miglioramento delle

performance di riciclo del settore.

È questo il commento del Presidente dall’ADA (l’Associazione Demolitori di

Autoveicoli che aderisce ad Assoambiente) Anselmo Calò all’orientamento

generale adottato dal Consiglio dei Ministri dell’Ambiente dell’Unione

Europea sul regolamento sui veicoli fuori uso.

Secondo il Presidente Calò: “Oggi le imprese di autodemolizione sono più

avanti di quanto la Direttiva stabilisca. Non sono sicuro di poter dire lo

stesso per quanto riguarda gli autoveicoli, certo sono molto diversi da

quelli di 30 anni fa, ma è stato fatto non abbastanza per facilitare la

demolizione e il riciclo dei materiali impiegati per costruirli”.

La nuova legislazione, improntata sulla logica dell’economia circolare,

fissa parametri per conseguire questi miglioramenti.

“Salutiamo con soddisfazione l’inclusione della nostra proposta sostenuta

dal Governo italiano che i contratti tra Case Costruttrici e autodemolitori

per l’implementazione della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR)

possano contare su una equità garantita dallo Stato. La recente decisione

della Commissione Europea di sanzionare il comportamento di violazione della

concorrenza dei Produttori per il ritiro e il trattamento dei veicoli a fine

vita in base alla Direttiva del 2000, è la prova che i contratti in essere

non sono equi”, commenta Calò, che prosegue, “Apprezziamo poi la scelta di

limitare ad un mese lo stazionamento dei veicoli fuori uso nei punti di

raccolta (la proposta assolutamente incomprensibile della commissione era un

anno). Così come il fatto che tali punti di raccolta debbano garantire gli

stessi standard di tutela ambientale richiesta agli impianti di

autodemolizione, perché non si può fare tutela dell’ambiente a giorni

alterni. Sarebbe anche auspicabile che i punti di raccolta abbiano una

convenzione con gli impianti di trattamento (come è già in Italia)”.

ADA, inoltre, condivide l’indicazione di rimuovere dal veicolo solo le

componenti che hanno una potenzialità effettiva di riutilizzo a differenza

della proposta iniziale della Commissione che riteneva che tutte le

componenti riutilizzabili fossero smontate. L’Associazione accoglie con

grande soddisfazione che sia passata la proposta di etichettare, con

l’indicazione del veicolo di provenienza e dell’impianto che lo ha demolito,

ogni ricambio usato che verrà messo sul mercato. Una scelta, questa, che

darà un colpo mortale al mercato nero dei ricambi e assieme alla nuova

normativa sulla vendita dei veicoli incidentati, ai furti di autoveicoli e

all’esportazione illegale di ELV.

“Auspichiamo che il Parlamento che definirà prima della pausa estiva le sue

proposte per il Regolamento tenga conto delle nostre proposte per includere

la filiera della gestione dei veicoli fuori uso nella governance dell’EPR

per assicurarne l’efficacia e l’equilibrio; riconoscere il ruolo

fondamentale degli impianti di trattamento autorizzati attraverso una chiara

definizione delle attività che deve svolgere per essere definito impianto di

trattamento: la bonifica degli ELV e il rilascio dei Certificato di

Demolizione. Una situazione che nel nostro Paese è chiara ed efficiente, non

vorremmo che la nuova legislazione europea la inficiasse. Su questo aspetto,

come altri, contiamo sulla flessibilità offerta agli Stati membri

nell’applicazione dell’EPR dichiarata dal Consiglio dei Ministri per tener

conto della legislazione preesistente”, conclude Anselmo Calò.

Marco Catino