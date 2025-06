TAX CREDIT, GARDINI (FDI): “LA SINISTRA RESPONSABILE DI UN SISTEMA CHE HA FAVORITO SPRECHI E TRUFFE

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

FAVORITO SPRECHI E TRUFFE *

“Il caso inquietante legato al nome di ‘Rexal Ford’, con un soggetto

indagato per un atroce duplice omicidio che ha ottenuto quasi un milione di

euro in fondi pubblici, è la dimostrazione lampante di quanto fosse

distorto e pericoloso il sistema di finanziamento automatico al cinema,

fortemente voluto e difeso per anni dalla sinistra. Un sistema senza

controlli reali, che ha aperto la strada a gravi sprechi, truffe e – come

oggi scopriamo – persino a personaggi dall’identità torbida.

Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli sta agendo con determinazione

per riformare radicalmente questo meccanismo. Come Fratelli d’Italia non

permetteremo più che i soldi dei contribuenti italiani vengano sottratti

alla cultura vera per finire nelle tasche di speculatori e criminali.

Difendere il Cinema italiano significa anche difenderne l’onorabilità e

dire basta ai parassiti che l’hanno trasformato in una mangiatoia opaca e

indegna.”

Lo dichiara il vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei

deputati, Elisabetta Gardini.

