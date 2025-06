(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

Si è tenuto a Palazzo comunale un incontro con i rappresentanti di Guanajuato, città messicana con cui il Comune di Spoleto ha sottoscritto nel 2005 un patto propedeutico al gemellaggio a cui seguì, nel 2008, uno scambio di visite di delegazioni istituzionali.

L’obiettivo della visita istituzionale è di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione reciproca e rinsaldare la comune volontà di valorizzare le rispettive identità in un’ottica di promozione di una positiva globalizzazione.

Le due città, entrambe Patrimonio Unesco, sono sede di importanti istituzioni culturali, in particolare nel settore della musica colta, di importanti festival e di rassegne legate all’epoca medievale.

All’incontro hanno partecipato per il Comune di Spoleto il sindaco Andrea Sisti, l’assessore al marketing e innovazione imprenditoriale e del turismo 4.0 per la valorizzazione dell’economia locale Giovanni Angelini Paroli e il dirigente Sandro Frontalini, per la città di Guanajuato la sindaca Samantha Smith, Fernanda Arellano, consigliera presidente della Commissione Relazioni Internazionali, Luis Carlos Salinas, direttore Relazioni Internazionali, Denisse Michelinni, direttrice Sviluppo Economico, Juan Antonio Lopez, direttore Cultura, Jorge Anguiano, direttore Turismo e Daniel Lanuza, direttore Innovazione e da parte dell’Ambasciata del Messico in Italia erano collegati Isaura Portillo, capo ufficio politico dall’ambasciata del Messico e María Fernanda Cruz, ufficio Promozione Economica, Commerciale e Turistica.

Nel corso degli interventi, in cui sono state sottolineate e condivise le ragioni socio culturali che uniscono le due Città, oggi inevitabilmente estese anche alle tematiche della sostenibilità ambientale, così come previsto nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, le due delegazioni hanno deciso di organizzare un incontro con un rappresentante dell’Ambasciata del Messico in Italia, per approfondire i temi trattati e dare nuovo slancio al programma di gemellaggio.

“Con un rinnovato spirito di collaborazione intendiamo riprendere i rapporti con la Città di Guanajuato – ha dichiarato il sindaco Sisti – Attraverso scambi non solo culturali, progetti comuni e visite reciproche, le città gemellate possono imparare l’una dall’altra e affrontare insieme le sfide comuni, favorendo in questo modo la reciproca conoscenza, oggi l’unica via per costruire un futuro di pace basato sulla comprensione e la cooperazione globale”.

