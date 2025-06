Il concerto della Filarmonica Toscanini si sposta per maltempo da P.LE S. Francesco alla Sala Gavazzeni – Festa della Musica

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 COMUNE DI PARMA – UFFICIO STAMPA

Parma, 20 giugno 2025. ll Concerto della Filarmonica Arturo Toscanini, inserito nella Rassegna GIUGNO DI NOTE – Festa della Musica in programma domani sabato 21 giugno alle 21, in P.le S. Francesco 1, causa previsioni meteo incerte, sarà realizzato all’interno del Centro di Produzione Musicale Arturo Toscanini, in Sala Gavazzeni e anticipato alle h. 20,00, per la concomitanza con il Pride.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

