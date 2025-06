IL COMUNE COMUNICA – lunedì la presentazione di “Delete?” la mostra per il contrasto al revenge porn, alla violenza di genere e tra pari realizzata dagli studenti dell’IISS Marconi

(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

LA MOSTRA PER IL CONTRASTO AL REVENGE PORN,

ALLA VIOLENZA DI GENERE E TRA PARI

REALIZZATA DAGLI STUDENTI DELL’IISS MARCONI

Si terrà lunedì 23 giugno, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di “Delete?”, la mostra per il contrasto al revenge porn, alla violenza di genere e alla violenza tra pari realizzata dagli studenti dell’IISS Marconi di Bari – indirizzo Grafica e Comunicazione con il coordinamento del professor De Cosmo e della dirigente scolastica Rossana Brucoli e con la collaborazione del laboratorio di design sostenibile Bloodylicious.

I manifesti che compongono la mostra sono stati ideati e realizzati nell’ambito di un percorso PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) per tenere alta l’attenzione sulle forme di violenza sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani e nel contesto digitale, promuovendo il rispetto, il consenso e relazioni fondate sulla responsabilità affettiva.

All’incontro con la stampa, accanto agli studenti, interverranno Francesca Bottalico, presidente della Commissione Culture, Politiche Giovanili ed Educative del Comune di Bari, insieme ai componenti della stessa commissione, e le operatrici del Centro Antiviolenza di Bari.