(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 BANCHE, TURCO (M5S): ALTRI INTRECCI PERVERSI, GOVERNO FUORI CONTROLLO

Roma, 20 giugno. “Ieri era stato l’Ad di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a definire il risiko bancario in atto un ‘far west’ finanziario; oggi è l’Ad di Unicredit, Andrea Orcel, a far emergere anomalie varie. Nel frattempo emergono altri intrecci perversi dietro l’offerta di Mps su Mediobanca. Avevamo già chiesto chiarimenti con un’interrogazione parlamentare al Senato, tutt’ora senza risposta, a proposito dell’affidamento da parte del Mef a Banca Akros della procedura accelerata di cessione del 15% di Mps. Cessione che ha visto tra i beneficiari Banco Bpm, che tutt’ora controlla Banca Akros, e Anima, sempre controllata da Banco Bpm. Un intreccio di partecipazioni che nasconde un sistema di interessi personali in conflitto con l’interesse generale. Ma al momento della cessione del 15% di Mps anche il gruppo Caltagirone partecipava indirettamente a Banca Akros, dal momento che aveva il 6% circa di Banco Bpm, come detto società che a sua volta controlla Akros. E Caltagirone, con il Gruppo Del Vecchio e Banco Bpm, è stato tra i ristretti beneficiari della cessione di titoli Mps che poi è servita a questo stesso gruppo di operatori finanziari a influenzare Mps nel progetto di scalata a Mediobanca e a cascata a Generali. Siamo quindi di fronte ad altri intrecci perversi, su cui peraltro pendono un’inchiesta della Procura di Milano e una valanga di esposti alla Consob. Intrecci che confermano il livello di compromissione del Governo in questa partita di potere finanziario, finalizzata a consolidare gli interessi personali di pochi. L’Esecutivo rischia di andare fuori controllo in questo disegno di costituzione di un blocco di potere economico-politico-mediatico che nulla ha a che vedere con l’economia reale. E non può più permettersi di non rispondere alle nostre interrogazioni depositate al Senato sui passaggi salienti dell’operazione Mps-Mediobanca”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, impresa

