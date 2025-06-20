Banca Mps, comunicato stampa | Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dalla CONSOB

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN’OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN’OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.
OFFERTA PUBBLICA DI SCAMBIO TOTALITARIA VOLONTARIA PROMOSSA DA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. SULLE AZIONI ORDINARIE DI
MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI
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Comunicazione ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c) del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente
modificato e integrato (il “Regolamento Emittenti”)
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Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Relazioni Media
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Cristina Fossati, Anna Pirtali
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