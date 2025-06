(AGENPARL) - Roma, 20 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 20 June 2025 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6712

20 giugno 2025

Area di sosta Portavecchia-Lido Bianco

Presentazione lunedì 23 giugno 2025 alle ore 16,30 a Palazzo di Città

Lunedì 23 giugno 2025 alle ore 16:30 a Palazzo di Città si terrà una conferenza stampa per la presentazione della Delibera di Giunta Comunale n. 148 del 18 giugno 2025, relativa alla riorganizzazione sperimentale delle aree di parcheggio a pagamento nel centro abitato.

Nel dettaglio, la delibera prevede lo spostamento, in via sperimentale e fino al 31 ottobre 2025, dell’area di sosta ubicata in località Capitolo, nella macroarea Portavecchia/Lido Bianco, nell’ambito di un più ampio piano di razionalizzazione della sosta.

Interverranno Angelo Annese, Sindaco di Monopoli, e Antonella Fiume, Assessore alla Polizia Locale.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti del provvedimento, le motivazioni alla base della decisione e le modalità di attuazione della misura sperimentale.