20/6/2025

PIAZZA PERUGINO RINASCE: L’ASSESSORE ALLE POLITICHE DEL

TERRITORIO, MICHELE BABUDER HA PRESENTATO I LAVORI DI

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA, FRUTTO DI UN PERCORSO DI

ASCOLTO E OSSERVAZIONE DEL TERRITORIO

Questa mattina (venerdì 20 giugno) in piazza Perugino, alla presenza

dell’assessore alle Politiche del Territorio, Michele Babuder, del premio Nobel

per la pace, prof. Filippo Giorgi, dell’amministratrice della BCC Venezia Giulia,

Caterina Rosso, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dei lavori di

riqualificazione della piazza.

Durante a conferenza è stato annunciata la realizzazione dei murales nelle sei

aiuole centrali e lungo il muro semicircolare in fondo alla piazza, realizzato

nell’ambito del concorso “Generazione Planet”, promosso da BCC Venezia Giulia

e coordinato dal prof. Filippo Giorgi, per abbellire e valorizzare il sito.

L’iniziativa nasce su impulso dell’Assessorato alle Politiche del Territorio, guidato

dall’assessore Michele Babuder, che ha individuato la piazza come luogo simbolico

di rigenerazione urbana e socialità, in sinergia con gli uffici dell’Ambiente, Verde

Pubblico e Igiene Urbana del Comune di Trieste.

“La proposta di valorizzare Piazza Perugino attraverso l’arte urbana – dichiara

l’assessore Babuder – è frutto di un percorso di ascolto e osservazione del territorio.

Con questo intervento si intende restituire dignità a uno spazio centrale di quartiere

e offrire alla cittadinanza un’opera di abbellimento per l’area. E’ una piccola iniziativa

che spero possa contribuire a far giocare con più piacere i bambini della zona.

Ringrazio oltre agli uffici del Comune di Trieste anche l’Acegas Aps per la pulizia del

sito”.

Gli artisti Jacopo Bridda, meteorologo e videomaker, e Giacomo Zecchi, in arte

Hazkj, vincitori del concorso, hanno ideato un progetto che coniuga la street art

contemporanea con un forte messaggio ecologico.

La realizzazione dell’opera durante le giornate dal 16 al 20 giugno ha visto la

partecipazione attiva degli abitanti del quartiere e fruitori della piazza per realizzare

l’opera

Il progetto si inserisce nell’ambito delle azioni ispirate al principio di sussidiarietà

orizzontale, favorendo la partecipazione attiva di cittadini e soggetti privati nella cura

del bene comune.

L’intervento per la riqualificazione di Piazza Perugino è avvenuto in più fasi, con la

sistemazione e arricchimento del verde all’interno delle aiuole, la pulizia della Piazza

e la predisposizione dei fondi per la successiva colorazione con i murales nelle sei

aiuole centrali e lungo il muro semicircolare in fondo alla piazza.

Sono stati effettuati anche dei piccoli interventi di miglioramento del verde,

seguiti dal Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana, unitamente a una pulizia

approfondita del sito e la copertura delle scritte lungo le scale d’accesso dalle vie

laterali.

COMTS -LR