(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 *”Voci a Mano”: al Belvedere di Sermoneta arriva Placido Domingo jr*

Sermoneta si prepara ad accogliere un evento musicale di grande prestigio:

“Voci a Mano”. Il concerto, organizzato dall’associazione culturale “Maggio

Sermonetano” in collaborazione con il Comune di Sermoneta, si terrà venerdì

20 giugno alle ore 21 presso il Belvedere.

La serata promette di essere un’esperienza unica, con un cast di artisti

eccezionali che porteranno sul palco un repertorio coinvolgente. Tra i

protagonisti, spiccano nomi di rilievo come Placido Domingo Jr., cantautore

e figlio di Placido Domingo. Con lui alla voce ci sarà Annalisa

Biancofiore, garantendo interpretazioni di grande impatto emotivo.

A completare l’ensemble strumentale, avremo Sandro Paoletti al sax,

clarinetto e flauto, che con la sua versatilità arricchirà le sonorità del

concerto, e Cristiano Lui alla fisarmonica, il cui tocco saprà aggiungere

un’atmosfera calda e vibrante. L’evento è realizzato con il prezioso

sostegno della Beltuna di Castelfidardo, un nome di riferimento nel mondo

delle fisarmoniche, a conferma della qualità e dell’importanza artistica

dell’iniziativa. L’ingresso è gratuito.

«”Voci a Mano” si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli

amanti della buona musica e per chi desidera trascorrere una serata

all’insegna dell’arte e della cultura nella suggestiva cornice di

Sermoneta. Non mancate», è l’invito del consigliere delegato alla cultura,

presidente del Consiglio comunale Pierluigi Torelli. Il concerto rientra

nel Maggio Sermonetano: inizialmente programmata per maggio, era stata

rinviata per maltempo.