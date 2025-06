Tosi (FI): “Protezione di cani e gatti: più tutele contro il commercio illegale. L’Italia sia modello per tutte l’Ue”

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 “Pur consapevole che in questo periodo le istituzioni europee siano giustamente concentrate su grandi questioni internazionali e strategiche, ciò non toglie che si possa e si debba continuare a occuparsi anche di temi che riguardano da vicino la vita quotidiana dei cittadini e il benessere degli animali,” afferma l’eurodeputato di Forza Italia Flavio Tosi a margine del voto del Parlamento Europeo sul Regolamento relativo al benessere di cani e gatti e alla loro tracciabilità. “Con il voto di oggi abbiamo garantito maggiore tutela per gli animali da compagnia, in particolare cani e gatti, introducendo regole più efficaci per contrastare il commercio illegale e garantire condizioni dignitose di allevamento e cura in tutta l’Unione Europea. Forza Italia è in prima linea su questo fronte, a difesa non solo degli animali, ma anche dei cittadini onesti che li accolgono nelle proprie famiglie,” prosegue Tosi. “La tracciabilità tramite microchip – continua – diventerà obbligatoria prima della loro immissione in commercio, rendendo molto più difficile l’ingresso sul mercato di animali provenienti da traffici illeciti o da contesti privi di standard minimi di benessere. Il PPE, e Forza Italia con esso, si è battuto per evitare inutili aggravi burocratici per i cittadini che adottano o tengono un animale per affetto o compagnia: non vogliamo trasformare un gesto d’amore in un percorso a ostacoli, soprattutto visto l’affollamento di canili e gattili.” “L’Italia è già all’avanguardia nella protezione degli animali da affezione con obblighi di identificazione e registrazione già in vigore da anni. Altri Paesi dovrebbero seguire il nostro esempio. Per questo, sosteniamo con convinzione l’introduzione di standard minimi di benessere a livello europeo, rispettando però le specificità nazionali, come l’uso operativo dei cani da parte di forze armate e di polizia. L’obiettivo è uno solo: migliorare la tutela degli animali, senza penalizzare chi li ama e li cura con responsabilità”, conclude l’eurodeputato.