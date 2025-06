Ricordiamo oggi a Lecce e a Foggia

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

Thu 19 June 2025

Il 19 e 20 giugno 2025 a Lecce va in scena l’innovazione con l’evento Sud

Up – Innovazioni da Sud, organizzato da Regione Puglia e ARTI – Agenzia

regionale per la tecnologia, il trasferimento tecnologico e l’innovazione,

in collaborazione con Puglia Culture. L’evento è anche parte del calendario

ufficiale della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa dal

Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Al Castello Carlo V e alle Officine Cantelmo, due giorni dedicati

all’innovazione in tutte le sue forme, e in particolare: imprenditoria

innovativa, startup, crescita aziendale, open innovation, ecosistema

dell’innovazione, attraverso workshop, conversazioni, storie di successo,

incontri con esperti, testimonianze, area espositiva e un concerto serale.

L’evento mira a offrire ispirazione, spunti e opportunità per il futuro,

tra cui quelle provenienti dalla strategia regionale #mareasinistra, che

puntano a trasformare la Puglia in un polo per l’innovazione e l’attrazione

di talenti, nonché a valorizzare i risultati ottenuti in Puglia nell’ambito

dell’innovazione e dell’imprenditoria innovativa.

L’apertura della due giorni di eventi è prevista giovedì 19 giugno alle