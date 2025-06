(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Buon lavoro e buon proseguimento di serata

COMUNICATO STAMPA

Nuovi orari per l’ufficio Decessi

Per garantire un’adeguata erogazione del servizio e la continuità delle prestazioni indispensabili nelle giornate festive e non lavorative, sono stati definiti i nuovi orari dell’ufficio di Stato Civile- Decessi del Punto Città, a Corte Santa Maria. Sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30; il sabato dalle 8:30 alle 13:30 per le sole denunce di morte e per gli adempimenti immediatamente collegati. In caso di due o più giorni festivi o non lavorativi consecutivi (come ad esempio il 25 e il 26 dicembre, o Pasqua e Lunedì dell’Angelo), il servizio sarà garantito il secondo giorno festivo, con adeguata pubblicità.

Grazia Sini

Ufficio stampa

Comune di Sassari