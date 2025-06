(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Milano, Frassinetti (FdI): Mi chiedo come mai Sala abbia perso il suo aplomb

“Giuseppe Sala ha attaccato in modo scomposto il Presidente Giorgia Meloni perdendo il suo aplomb. Probabilmente teme che i cittadini milanesi stanchi di una città che sta andando verso il degrado decidano di mettere un freno a questa situazione. Non sono certo attribuibili al governo le decisioni sbagliate che hanno cambiato volto al capoluogo lombardo. Sono invece convinta che l’azione positiva di questo esecutivo su temi come lavoro, istruzione, immigrazione possano essere determinanti per far si che il Centrodestra torni alla guida della città” questo quanto dichiara l’on. Paola Frassinetti sottosegretario all’istruzione e al merito.

Roma, 19 giugno 2025