(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 GOVERNO, ALOISIO (M5S):100 DECRETI LEGGE, COSÌ COMPRIME SEMPRE PIÙ RUOLO PARLAMENTO

ROMA, 19 giu. – “Proprio questa settimana il Governo taglia il traguardo del centesimo decreto legge, la prova di come si preferisca aggirare il dibattito parlamentare, ricorrendo a strumenti di emergenza che riducono drasticamente l’attività legislativa del Parlamento stesso. Sotto questo profilo, in occasione dell’ultima audizione tenutasi presso la Commissione Affari Costituzionali, che ha visto partecipare costituzionalisti di assoluto rilievo, si è confermato ciò che già molte forze politiche e istituzioni avevano sottolineato: il premierato è, a mani basse, una riforma anacronistica e pericolosa, che rischia di minare le fondamenta della nostra democrazia liberale. Gli esperti hanno evidenziato come questa riforma, anziché rafforzare i principi democratici e i pesi e contrappesi, finisca per concentrare poteri eccessivi nelle mani dell’esecutivo, riducendo drasticamente gli spazi di autonomia del Capo dello Stato e comprimendo il ruolo del Parlamento. Si tratta di una manovra che, in nome di un presunto rafforzamento del governo, in realtà apre la strada a un incremento di poteri autoritari, allontanandoci dai principi di equilibrio e controllo reciproco che sono alla base del nostro sistema costituzionale. Non è un caso che il governo ha continuato a usare strumenti legislativi che contribuiscono a svuotare il Parlamento del suo ruolo fondamentale. Questa strategia, volta a limitare la discussione e l’approvazione di leggi di portata più ampia e duratura, rappresenta un ulteriore attacco alle fondamenta della nostra democrazia. Se a tutto ciò si aggiunge la riforma costituzionale che mira a ridurre i poteri del Parlamento e del Capo dello Stato, si comprende come si stia costruendo un sistema di potere sempre più concentrato e meno rispettoso dei principi di pluralismo, partecipazione e controllo democratico”.

Così in una nota la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle