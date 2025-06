FDI, GIUSTIZIA- DOMANI EVENTO NELLA CCIAA CHIETI, 18.30

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

*COMUNICATO STAMPA *

*GIUSTIZIA E SICUREZZA: INIZIATIVA PUBBLICA A CHIETI PROMOSSA DA FRATELLI

D’ITALIA*

CHiETI – Si terrà domani, 20 giugno, alle ore 18.30 nella sala “Cascella”

della Camera di Commercio di Chieti, l’iniziativa pubblica *“Giustizia è

Sicurezza”*, organizzata dal dipartimento regionale Giustizia di Fratelli

d’Italia, coordinato dall’avv. *Luigi Comini*. Nel corso dell’incontro,

aperto al pubblico, saranno illustrate le misure adottate dal Governo per

garantire maggiore sicurezza ai cittadini e rafforzare il sistema

giustizia. “I provvedimenti approvati in questi mesi – spiegano gli

organizzatori – rappresentano una risposta concreta al bisogno di

sicurezza, con l’assunzione di oltre 29.000 unità nelle forze dell’ordine,

nuove tutele per gli agenti in servizio, il contrasto alle occupazioni

abusive con l’introduzione di un nuovo reato e interventi mirati nelle

periferie e per la prevenzione della criminalità giovanile. Il decreto

Sicurezza è solo una delle risposte che dimostrano la serietà del nostro

impegno. Avevamo promesso un’Italia più sicura e stiamo mantenendo la

parola data”. All’evento interverranno i parlamentari abruzzesi di Fratelli

d’Italia *Etelwardo Sigismondi*, *Guerino Testa*, *Guido Liris* e il

senatore *Sergio Raatrelli*, insieme all’avv. *Italo Colaneri*, presidente

della Camera Penale di Chieti, all’avv. *Giampaolo Di Marco*, segretario

nazionale dell’associazione Forense, e all’avv. *Massimo Biscardi*,

magistrato onorario del tribunale penale di Teramo.

I giornalisti sono invitati a partecipare.

*Chieti, 19 giugno 2025*

