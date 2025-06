(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

COMUNICATO STAMPA

ECM: PUBBLICITA’ SANITARIA, LE NORME PER I PROFESSIONISTI

Sala Conferenze Fondazione di Sardegna- Via Carlo Alberto 7 – Sassari

Focalizzare la normativa e le linee guida in materia di pubblicità sanitaria è il tema del corso di aggiornamento, organizzato per sabato 21 giugno, alle ore 9, presso la sala conferenza della Fondazione di Sardegna, in via Carlo Alberto, 7 a Sassari, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia.

L’Ecm, dal titolo “La Pubblicità sanitaria: la normativa, l’Ordine professionale e la CCEPS” che ha come responsabile scientifico Carlo Azzena, si propone tra l’altro di illustrare i compiti della Commissione Centrale per gli Esercenti e le Professioni Sanitarie (CCEPS), istituita presso il ministero della Salute, che si occupa di esaminare i ricorsi presentati dai professionisti sanitari, inclusi gli odontoiatri, contro i provvedimenti disciplinari emessi dagli ordini professionali. Un tema di grande attualità di cui le cronache si sono occupate spesso, soprattutto in caso di pubblicità ingannevoli o “troppo allettanti” soprattutto all’estero.

I relatori illustreranno quali messaggi possono essere diffusi e quali invece violano le leggi dello Stato e il Codice di deontologia medica, contribuendo al miglioramento delle conoscenze relative all’evoluzione giurisprudenziale e alla normativa applicata dall’organo ministeriale CCEPS. Dopo la relazione introduttiva del Presidente della Commissione per gli iscritti all’Albo Odontoiatri della provincia di Sassari, Carlo Azzena, prenderanno la parola il presidente nazionale degli iscritti all’Albo di Odontoiatria, Andrea Senna e l’avvocato Antonio Federici. Dei limiti e delle opportunità nella pubblicità per il dentista moderno si occuperà Simone Stori.