CS: Roma ospita l’11ª Conferenza Internazionale di Ricerca IEA: al centro l’educazione per un futuro sostenibile

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Roma ospita l’11ª Conferenza Internazionale di Ricerca IEA:

al centro l’educazione per un futuro sostenibile

Roma, 19 giugno 2025 – Si svolgerà dal 25 al 27 giugno 2025, presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre (Via Ostiense, 234), l’11ª Conferenza Internazionale di Ricerca IEA (IEA IRC), uno degli appuntamenti più rilevanti a livello mondiale nel campo della valutazione educativa e della ricerca comparativa internazionale.

Preceduta da due giornate di workshop internazionali (23 e 24 giugno 2025) dedicati all’analisi secondaria dei dati IEA, la conferenza rappresenta una tappa fondamentale nella storia della IRC, la quale ha visto crescere nel tempo il proprio impatto scientifico e istituzionale, contribuendo significativamente allo sviluppo delle politiche educative globali.

Co-organizzata da IEA, INVALSI e dal Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre, questa edizione romana della conferenza accoglierà oltre 270 partecipanti provenienti da tutto il mondo che si confronteranno sul tema portante dell’evento: “Researching Education for Sustainable Futures”.

La conferenza offrirà un ricco programma di keynote lectures, simposi e sessioni parallele, in cui verranno presentati e discussi i risultati emergenti da studi chiave che misurano la padronanza degli studenti nelle discipline specifiche così come nelle aree interdisciplinari di apprendimento, come la lettura (PIRLS), la matematica e le scienze (TIMSS), l’educazione civica e alla cittadinanza (ICCS), e la competenza digitale e informatica (ICILS). Questi studi forniscono una visione dettagliata e comparativa dell’apprendimento degli studenti nel mondo, tenendo conto dei contesti educativi e dei molteplici attori coinvolti: famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici e sistemi curricolari.

L’obiettivo condiviso è promuovere sistemi educativi più rilevanti, inclusivi e giusti, a sostegno di una società più equa e sostenibile. Per la prima volta ospitata a Roma, la Conferenza IEA IRC 2025 si conferma come un punto di riferimento per l’approfondimento metodologico e l’utilizzo strategico dei dati nella costruzione di politiche educative e pratiche didattiche efficaci.

INVALSI e il Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università Roma Tre sono particolarmente lieti e onorati di porgere il benvenuto in Italia ai rappresentanti della IEA e agli oltre 270 partecipanti.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale della IEA.

Contatti stampa

Ufficio Comunicazione