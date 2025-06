(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 SPOLETO E FOLIGNO UNISCONO LE FORZE: PRESENTATA LA CANDIDATURA PER LA CAPITALE ITALIANA D’ARTE CONTEMPORANEA

La candidatura “Foligno-Spoleto in Contemporanea” rappresenta un’opportunità unica per valorizzare un patrimonio artistico e culturale eccezionale

I comuni di Foligno e Spoleto hanno presentato al Ministero della Cultura il progetto “Foligno-Spoleto in Contemporanea” a sostegno della candidatura congiunta a “Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea”. Un’iniziativa che poggia su una storia consolidata di sperimentazione artistica, che ha reso i due territori veri e propri laboratori di ricerca e produzione culturale di rilevanza internazionale fin dalla seconda metà del Novecento.

L’alleanza tra le due città è rafforzata da opere iconiche come il “Teodelapio” di Alexander Calder a Spoleto e la “Calamita Cosmica” di Gino De Dominicis a Foligno, oltre alle significative presenze di Sol LeWitt in entrambe le realtà. Il profondo legame con l’arte contemporanea è testimoniato da eventi storici quali “Sculture nella città – Spoleto 1962” e “Lo spazio dell’immagine” a Foligno nel 1967, che hanno anticipato nuove tendenze e riflessioni sulla rigenerazione urbana attraverso la cultura.

Il dossier di candidatura evidenzia un ecosistema culturale ricco e radicato, che integra tradizione e innovazione. Sia Spoleto con Palazzo Collicola che Foligno con il CIAC (Centro Italiano Arte Contemporanea) rappresentano poli d’eccellenza per l’arte contemporanea. A queste realtà si aggiungono iniziative spontanee come “Viaggiatori sulla Flaminia”, che dal 1998 propone itinerari artistici contemporanei lungo l’antica via consolare e il Parco dell’Arte in Cancelli di Foligno.

L’obiettivo strategico della candidatura è rendere Foligno e Spoleto centri d’eccellenza per la filiera dell’arte contemporanea, ponendo un’enfasi particolare sull’educazione e la formazione.

