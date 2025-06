C.S. APPUNTAMENTO CON LA FESTA DELLA MUSICA E IL SOLSTIZIO D’ESTATE

(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 COMUNICATO STAMPA

APPUNTAMENTO CON LA “FESTA DELLA MUSICA” E IL

SOLSTIZIO D’ESTATE

GLI EVENTI IN PROGRAMMA NEI CASTELLI, MUSEI E

PARCHI ARCHEOLOGICI DELLA DIREZIONE

REGIONALE MUSEI NAZIONALI PUGLIA

Sabato 21 giugno 2025 torna l’appuntamento annuale con la “Festa della Musica”,

l’evento musicale internazionale, giunto alla sua XXXI edizione, che celebra il

solstizio d’estate all’insegna della musica e dei valori di cultura, partecipazione,

armonia e universalità. Quest’anno il tema dell’iniziativa è dedicato a “I mestieri della

musica”, ovvero alle diverse opportunità professionali offerte dal settore musicale. Per

questo appuntamento speciale, i Castelli, Musei e Parchi archeologici della

Direzione regionale Musei nazionali Puglia offrono un ricco calendario di

concerti, iniziative culturali e aperture straordinarie che celebrano la musica

insieme all’inizio della stagione estiva:

Al Castello Svevo di Bari, gli eventi musicali (inclusi nel costo del biglietto

d’ingresso al castello) hanno inizio già a partire da venerdì 20 giugno alle ore 20.00

con “Concert Klezmer and beyond”, un concerto del Duo Nihtz, formato da

Bobby Rootveld e Sanna van Els (chitarra, flauto dolce e voci), realizzato in

collaborazione con l’Associazione culturale “Misurecomposte” e il M°

Maddonni, in cui i musicisti presenteranno al pubblico un ricco repertorio che

spazia da Klezmer a Mozart sino a Paganini. Per l’occasione, oltre al consueto

orario di ingresso, il castello sarà eccezionalmente aperto dalle 19.30 alle 23.00

(ultimo ingresso alle 22.00). Doppio appuntamento musicale nella giornata

di sabato 21 giugno: alle 11.00 avrà luogo il concerto del chitarrista Antonio

Pompilio, in collaborazione con l’Associazione culturale “Misurecomposte”

e il M° Maddonni, durante il quale verranno proposti brani che consentono di

attraversare idealmente due secoli di musica, a firma di autori che vanno da

Scarlatti a Castelnuovo-Tedesco; dalle 17.30 alle 18.30, in collaborazione con

l’ANPS-Associazione

Nazionale

Polizia

Stato-sezione

“Vittorio

Maggiore”, l’orchestra dei fiati diretta dal M° Pellegrini, con la presenza

speciale del soprano A. Lomurno e del tenore G. Mauro, presenterà un

medley di celebri arie tratte dal nostro patrimonio operistico e dalle colonne

sonore del M° Morricone, oltre a “Giocondità” – la marcia di ordinanza della Polizia

di Stato – e “Il Canto degli Italiani”.

Sabato 21 giugno, dalle 21.00 alle 23.30, al Museo Archeologico Nazionale

“Matteo Sansone” di Mattinata si terrà il concerto lirico “Nel solstizio del

canto” (compreso nel costo del biglietto d’ingresso al museo), promosso

dall’Associazione “Opera Talent”: un viaggio emozionale tra le più celebri pagine

del repertorio operistico italiano, con musiche di Giacomo Puccini, Pietro

Mascagni e Ruggero Leoncavallo, in uno scenario unico dove la bellezza del

patrimonio archeologico incontra la musica lirica. Ad interpretare le opere saranno il

soprano Francesca Rinaldi e la pianista Yvonne Silvestri; Anna Maria

Vitulano sarà alla conduzione e guida all’ascolto. Per la Festa della Musica,

oltre agli orari consueti il museo sarà aperto dalle 20.00 alle 23.30 (ultimo ingresso

alle 23.00).

Nella serata di sabato 21 giugno, apertura straordinaria dalle 19.15 alle 23.15 (ultimo

ingresso alle 22.30) anche alla Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e

Rosaria Devanna” di Bitonto, dove avrà luogo un concerto, in programma

dalle 20.00 alle 21.30, organizzato in collaborazione con l’Associazione

Culturale Musicale “Amadeus” con la partecipazione degli studenti dei Corsi

Accademici di I e II livello del Conservatorio di musica “N. Piccinni” di

Bari, preparati dai docenti Carlo Aonzo, Giuseppe Grassi, Maurizio Matarrese e

Sante Tursi. Per partecipare all’evento (incluso nel costo del biglietto d’ingresso alla

Galleria)

consigliata

prenotazione

all’indirizzo

email

Al Museo Nazionale Jatta di Ruvo di Puglia, sabato 21 giugno dalle 20.45 alle

23.00 gli atri del palazzo ospiteranno “Kronophone” degli “Human

Ensemble”, che si esibiranno in diverse installazioni sonore con strumenti

riciclati e di ricerca come marmi, ferro, vasi di terracotta, cerchi in lega, strumenti

in legno e tamburi. Oltre ad assistere alla performance dei musicisti (compresa nel

costo del biglietto d’ingresso al museo), i visitatori avranno anche la possibilità di

accedere nelle sale del museo e negli spazi del Grottone, visitando la mostra

“RiScoperte. Luci e ombre del collezionismo”. Oltre ai consueti orari di apertura, il

museo sarà quindi aperto in via straordinaria dalle 20.00 alle 23.45 (ultimo ingresso

alle 23.00).

Per celebrare la giornata dedicata alla musica con uno sguardo rivolto al passato e al

patrimonio archeologico del territorio, il Museo Archeologico Nazionale di

Canosa propone una visita guidata tematica dal titolo “Gli Ultimi Suoni”, a

cura del concessionario Aditus: un viaggio nel tempo che esplora la connessione

tra l’antichità e la musica, portando i visitatori a scoprire il ruolo della

musica nell’antica Canosa e offrendo l’opportunità di immergersi nel passato e

ascoltare simbolicamente gli “ultimi suoni” che hanno attraversato la storia

di questa straordinaria città. La visita si svolgerà nella giornata di sabato 21 giugno in

due turni, alle 11.00 e alle 16.00, e avrà il costo di 7 euro a persona, oltre al prezzo del

biglietto d’ingresso al museo.

L’archeologia e la storia saranno protagoniste anche dell’evento in programma il 21

giugno al Museo archeologico nazionale di Altamura, che sarà aperto in via

eccezionale dalle 17.00 alle 21.00 (ultimo ingresso alle 20.15), oltre agli orari di

apertura ordinaria, per accogliere la prima direttrice del Museo, dottoressa

Dina Venturo, che racconterà le vicende legate alle origini e agli sviluppi

dell’istituzione museale altamurana e gli scavi condotti a più riprese nell’area

archeologica di “La Croce” in cui si erge il museo.

Nella serata del 21 giugno, Castel del Monte celebrerà il solstizio d’estate con

“Sotto il cielo di Federico II”, un’iniziativa dedicata all’osservazione astronomica,

a cura del Planetario di Bari, che coniuga la bellezza del maniero federiciano con

il fascino delle stelle. L’evento avrà inizio alle 19.00 con la visita al sito

monumentale, che sarà aperto sino alle 20.00, e proseguirà dalle 20.30 alle 23.00

con l’osservazione guidata del cielo attraverso telescopi professionali.

Accompagnati da divulgatori scientifici, i partecipanti potranno esplorare

costellazioni, miti celesti, la Luna e i pianeti visibili nel cielo estivo, in un

racconto accessibile e suggestivo. La partecipazione è vincolata alla prenotazione

online e prevede un contributo di 8 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso al

