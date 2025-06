(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 19 June 2025 Bonelli intervista al Il Manifesto : «Vicini al punto di non ritorno,

sabato saremo in piazza a Roma»

Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e deputato di AVS, intervistato a Il

Manifesto, definisce “infantile” la reazione del ministro Crosetto alla

scelta di AVS e M5S di non partecipare all’incontro Nato prima del vertice

dell’Aja. “Se vuole spiegare il suo piano di riarmo, lo faccia nelle sedi

istituzionali. La sua polemica si commenta da sola”, ribatte Bonelli.

Il 21 giugno AVS sarà in piazza con oltre 400 sigle della società civile

per dire no alla guerra e al riarmo. “Mi aspetto una grande manifestazione:

siamo vicini al punto di non ritorno e la politica deve ascoltare chi

chiede pace”, afferma.

Rispondendo alla domanda se ci sia un disegno dietro l’attuale deriva

bellicista, Bonelli è chiaro: “Sì, esiste un progetto preciso, portato

avanti dalle grandi potenze e dai governi nazionalisti, come il nostro,

ispirato alla destra sovranista internazionale. Si punta a smantellare il

sistema multilaterale, delegittimando organismi fondamentali come l’ONU,

l’UNRWA, la Corte di giustizia. La ridefinizione degli equilibri globali si

gioca sulla supremazia militare: diplomazia e pace sono state cancellate”.

Bonelli denuncia l’impennata delle spese militari globali – 2.700 miliardi

di euro nel 2024 – e l’obiettivo della NATO di superare i 3.000 miliardi:

“Una cifra impensabile fino a poco tempo fa. È per questo che bisogna

scendere in piazza. Anche per non dimenticare la pulizia etnica in corso a

Gaza”. Critica chi tenta di delegittimare la manifestazione del 21 giugno,

dipingendola come un ritrovo di irresponsabili o fiancheggiatori del

terrorismo.

Sul Partito Democratico è netto: “Si muove con troppa cautela. Eppure oggi

serve una posizione limpida: la logica del riarmo è anche incentivo alla

proliferazione nucleare. Così l’Europa vive permanentemente sull’orlo della

distruzione. Riflettano su che ruolo vogliono per il nostro continente:

diplomazia e pace o subalternità ai venti di guerra?”.

Contesta inoltre il piano di riarmo europeo e la proposta del ministro Urso

di entrare in “economia di guerra”: “Sarebbe devastante per welfare, sanità

e trasporti. Oggi l’Europa spende già il 58% in più della Russia in

armamenti: non è la quantità di spesa ma il modello di difesa il vero nodo”.

Sul G7 Bonelli è tranchant: “Una fiera dell’ipocrisia. La risoluzione

finale chiede genericamente lo stop alla guerra, mentre a Gaza centinaia di

persone muoiono ogni giorno tra le trappole della fame. Il mondo resta in

silenzio, complice, pronto a sostenere Israele contro l’Iran. Ma se è vero

che Teheran non deve avere la bomba atomica, allora dobbiamo chiederci: la

democrazia si esporta con le bombe? Bombarderemo anche la Corea del Nord o

la Russia? È come se ci stessimo abituando alla guerra, come se Hiroshima

fosse diventata una prospettiva accettabile”.

E sul dibattito politico intorno alla manifestazione: “Trovo sgradevole che

si parli solo di battibecchi tra partiti. Le 400 sigle che scendono in

piazza vengono dal mondo pacifista, cattolico e ambientalista. Meritano

rispetto. La politica invece è distratta. E subalterna: a Trump, alle

follie del riarmo, alle guerre di Netanyahu”.

