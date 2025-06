(AGENPARL) - Roma, 19 Giugno 2025

19/6/2025

COMUNE DI TRIESTE-PERLA IMMOBILIARE: RINNOVATA L’AREA

VERDE IN LARGO RIBORGO GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE

PUBBLICO-PRIVATO

Nell’ambito del “Progetto di affidamento aree verdi” promosso dall’Assessorato

alle Politiche del Territorio del Comune di Trieste, in Largo Riborgo, grazie

all’intervento della società Perla Immobiliare S.r.l. di Lorenzo Adami, cui è stato

affidato il sito, è stata rinnovata un’ulteriore area verde.

È stato ripristinato l’impianto d’irrigazione e la Società ha provveduto alla

piantumazione delle nuove essenze e dei relativi complementi di arredo.

L’iniziativa rientra in una più ampia strategia dell’Amministrazione comunale,

guidata dall’assessore alle Politiche del territorio, Michele Babuder, che punta a

valorizzare spazi urbani in chiave sostenibile e partecipata, attraverso forme

innovative di collaborazione tra enti pubblici e soggetti privati.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore Babuder che da tempo ha

promosso con i suoi uffici un programma volto ad attivare sinergie virtuose con

realtà del territorio che condividono l’obiettivo di rendere Trieste sempre più verde,

curata e accogliente.

Lorenzo Adami e lo staff di Perla Immobiliare S.r.l. in questo modo rendono

omaggio a Trieste valorizzando un meraviglioso spazio verde nel cuore della città.

