(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Urbanistica, Bonafoni (Pd): la legge 171 è uno specchio della destra al

governo

Roma, 18 giugno – “La legge 171, voluta dalla maggioranza di Rocca, ha una

sola vera efficacia: è una cartina di tornasole, una legge-specchio. Rivela

con chiarezza chi sta governando oggi la seconda Regione d’Italia – e ci

auguriamo che sia solo una parentesi breve.”

La totale mancanza di organicità in un testo che più di ogni altro

richiederebbe coerenza e visione, dice molto. Così come il caos che in

questa legge regna sovrano. La 171 rivela un’assenza di progettualità su un

tema – quello dell’urbanistica – che incide profondamente sul futuro delle

nostre città, dei nostri paesi, dei nostri territori.

È un testo mediocre, il cui effetto rischia di essere disastroso. Dietro la

retorica della semplificazione si cela l’ennesima operazione ideologica e

frettolosa, priva di attenzione per la complessità dei luoghi, delle

comunità, dei bisogni reali.”

Così in una nota la consigliera regionale del Lazio Marta Bonafoni,

coordinatrice della segreteria nazionale del Partito democratico