(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 SEPARAZIONE CARRIERE, PIRRO (M5S): GIUSTIZIA IN GINOCCHIO E GOVERNO PROPONE IDEA DI LICIO GELLI

ROMA, 18 giu. – “Visto che si parla di riforma della giustizia ci stiamo forse occupando dei problemi della giustizia che è in ginocchio e che, oltre che alla lungaggine dei processi, lamenta la mancanza di tante figure come i giudici di pace, che sfiorano carenze fino al 70% rispetto all’organico previsto? O stiamo finalmente affrondanto il sovraffollamento carcerario? No, per scelta del governo Meloni dobbiamo occuparci della separazione delle carriere, la stessa idea contenuta nel Piano di rinascita democratica della P2 di Licio Gelli. E prima abbiamo dovuto assistere all’approvazione di provvedimenti che servono solo a scoraggiare la sete di giustizia dei cittadini italiani: intercettazioni indebolite, abuso d’ufficio cancellato. Ma quando il governo si occuperà di punire chi delinque contro lo Stato e la collettività? Fino a ora abbiamo visto solo mosse per lasciare impuniti i colletti bianchi amici dei potenti”.

Lo ha detto al Senato la senatrice M5S Elisa Pirro.

