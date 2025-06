(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 SEPARAZIONE CARRIERE, BEVILACQUA (M5S): GOVERNO ATTACCA MAGISTRATI CORAGGIOSI, NOI CI TENIAMO DE RAHO E SCARPINATO

ROMA, 18 giu. – “Con la separazione delle carriere non volete dare risposte alle esigenze di giustizia dei cittadini italiani, volete semplicemente attuare l’adagio romano del ‘divide et impera’, perché volete dividere la magistratura e assoggettarla al governo. Vorrei però ricordarvi che la Costituzione italiana è di tutti i cittadini italiani, non di Giorgia Meloni. I cittadini chiedono una giustizia veloce, chiedono una giustizia certa, non una giustizia che, con la prescrizione, dà il via libera a chi si può permettere gli avvocati di grido, mentre i poveracci e i disgraziati vanno a finire in galera per reati bagatellari. Voi contestate i magistrati coraggiosi che lottano contro la mafia, la corruzione, le connivenze tra i poteri forti e avete come ministro un ex magistrato che abolisce l’abuso d’ufficio, che fa la lotta alle intercettazioni, che abolisce il controllo concomitante della Corte dei conti e che, di contro, reprime il dissenso di chi vuole protestare contro le politiche vergognose di questa maggioranza e di questo Governo. Noi ci teniamo orgogliosamente ex magistrati come De Raho e Scarpinato, a cui voi fate la lotta in Commissione antimafia, che vivono da tantissimo tempo sotto scorta, perché loro le mafie le hanno combattute veramente. Togliete le vostre mani da eroi come Falcone e Borsellino e tenetevi stretti i vostri veri ispiratori: su tutti, Silvio Berlusconi”.

Lo ha detto al Senato la senatrice M5S Dolores Bevilacqua.

