IL COMUNE COMUNICA – Alloggi sociali per adulti in difficoltà: pubblicato l’avviso per l’aggiornamento degli elenchi degli enti gestori

PUBBLICATO L’AVVISO PER L’AGGIORNAMENTO

DEGLI ELENCHI DEGLI ENTI GESTORI

La ripartizione Servizi alla persona rende noto che è in pubblicazione, a questo link, l’avviso finalizzato all’accreditamento, per il triennio 2025-2028, di enti gestori di alloggi sociali per adulti in difficoltà, mediante l’aggiornamento e l’ampliamento dei relativi elenchi.

Questa tipologia di servizi residenziali sono destinati a persone in grave difficoltà e senza supporto familiare o la cui permanenza in famiglia è controindicata, come in caso di procedimenti giudiziari che prevedono ordini di allontanamento o di protezione. L’unica tipologia di struttura ammissibile per l’accreditamento è l’Alloggio sociale, che adotta un modello comunitario finalizzato alla promozione dell’autonomia e al reinserimento sociale e lavorativo degli ospiti.

“L’amministrazione comunale mira a garantire una rete qualificata di strutture in grado di offrire accoglienza a persone adulte in condizioni di fragilità psicologica, sociale, familiare o economica, permettendo la parità di accesso ai servizi anche a persone straniere soggiornanti sul territorio, assicurandone così il benessere e l’inclusione sociale – dichiara Elisabetta Vaccarella, assessora alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili -. Il servizio si prefigge l’obiettivo di offrire una risposta efficace alla domanda di assistenza delle persone fragili attraverso l’inserimento in strutture in grado di restituire fiducia e dignità agli ospiti, anche grazie alla convivenza e a un’organizzazione delle faccende domestiche. L’alloggio, inoltre, rappresenta una risorsa fondamentale in caso di fenomeni meteorologici eccezionali, dando riparo a persone fragili e tutelandone la salute e l’incolumità psico-fisica. Per questo intendiamo rafforzare l’offerta di un servizio in grado di dare un supporto concreto alle persone in maggiore difficoltà socio-economica, dovuta anche all’incremento generale del costo della vita”.

L’inserimento nelle strutture avviene tramite la segnalazione dei Servizi socio-sanitari. Il servizio sarà chiamato a operare in collaborazione con la rete cittadina del welfare al fine di intercettare le persone adulte che vivono in condizioni di grave marginalità sul territorio comunale.

Possono presentare domanda:

enti con strutture già accreditate nel triennio precedente;

enti già accreditati con nuove strutture;

nuovi enti con nuove strutture.

La domanda può essere presentata facendo riferimento a una o più strutture afferenti allo stesso ente gestore. In questo caso, ogni struttura deve essere accompagnata da una propria scheda.

Le convenzioni tra il Comune di Bari ed enti accreditati saranno valide per tutto il triennio 01/09/2025 – 31/08/2028: prevista la possibilità di proroga, subordinata alla necessità di garantire la continuità del servizio e all’assenza di penalizzazioni legate a fondi pubblici.