18 Giugno 2025

Wed 18 June 2025 Difesa: Graziano (Pd), nessun sostegno del PD alla "riserva militare": la nostra proposta è per la Croce rossa

“In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, è doveroso fare chiarezza: è del tutto falso che il Partito Democratico sia favorevole all’istituzione di una “riserva militare” nei termini proposti dalla maggioranza”, così il capogruppo democratico nella commissione difesa della Camera, Stefano Graziano che sottolinea come: “la proposta di legge che ho presentato un anno e mezzo fa non ha alcun assetto militare, né prevede funzioni operative in ambito bellico. Al contrario, si tratta di un progetto pensato per valorizzare – in chiave civile e sociosanitaria – e supportare le attività logistiche e assistenziali della Croce Rossa”.

“È evidente – sottolinea Graziano – che la nostra proposta di legge è profondamente diversa da quella presentata dal presidente della Commissione Difesa della Camera, Nino Minardo, che – come si legge chiaramente nel testo della proposta di legge della maggioranza – prevede esplicitamente il possibile utilizzo della riserva in caso di guerra. Ogni tentativo di confondere i piani o di attribuirci intenti che non ci appartengono è strumentale e inaccettabile” conclude Graziano.

Roma, 18 giugno 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

