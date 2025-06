Comunicato Stampa_MUNICIPIO XV, TORQUATI: “AVVIATI CANTIERI PER PRIMA PIAZZA OSTERIA NUOVA E PRIMO PARCO DI CESANO”

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

*MUNICIPIO XV, TORQUATI: "AVVIATI CANTIERI PER PRIMA PIAZZA OSTERIA NUOVA E

PRIMO PARCO DI CESANO”*

Sono state consegnate questa mattina le aree di cantiere per la

realizzazione della nuova e unica piazza di Osteria Nuova e del primo e

nuovo parco di Cesano. In programma per lunedì 23 giugno, a partire dalle

10, i sopralluoghi nei due cantieri.

Presentati alla cittadinanza ad aprile e maggio scorso, i due progetti

riguardano nello specifico la riqualificazione dell’area antistante la

scuola di Osteria Nuova per la realizzazione dell’unica piazza del

quartiere con spazi polifunzionali, e il recupero del parco della Rotonda,

per consegnare al quartiere di Cesano, dopo decenni di attesa, il primo

vero parco di quartiere.

A Osteria Nuova, dove per l’avvio dei lavori è stato necessario attendere

la chiusura della scuola, gli interventi interesseranno l’area a ridosso di

via Anguillarese con la sistemazione di nuova pavimentazione, giochi su

pavimento antitrauma, aiuole con alberi, pergolato in legno e panchine.

A Cesano invece gli interventi riguarderanno la realizzazione di una nuova

pavimentazione, di un’area ludica con arredi, alberature, illuminazione,

recinzione completa, area cani, fontanella e un sistema di irrigazione. Il

risultato di un lungo lavoro amministrativo avviato ad ottobre 2021 per il

recupero e l’impegno di vecchi fondi stanziati e mai utilizzati, proseguito

con l’avvio del processo partecipato, l’approvazione di atti di Consiglio,

l’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo e la chiusura della

gara con l’affidamento dei lavori nel 2025.

Vedere avviati i lavori della prima piazza e del primo parco di due dei

quartieri più periferici del Municipio XV, significa non solo proseguire

nell’impegno di azzerare le differenze tra zone ma anche continuare a

lavorare per rinforzare il senso di Comunità, ricreare la rete sociale e

soprattutto consentire ai cittadini di tornare a vivere le aree pubbliche

del loro territorio. Un particolare ringraziamento all’Assessore al

Bilancio, Alessandro Cozza, per il grande lavoro di recupero dei fondi,

all’Assessore all’Ambiente, Marcello Ribera, per aver seguito tutte le fasi

della programmazione e alla Presidente di Commissione, Egle Cava, per i

documenti portati all’attenzione del Consiglio.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati

Roma, 18 giugno 2025

