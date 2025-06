(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Dopo il Museo Fattori Chiuso anche il Museo Mediceo ai Granai di Villa Mimbelli Restyling per l’intero polo museale a due passi dal mare Livorno, 18 giugno 2025 – Per lavori urgenti di manutenzione il Museo Mediceo dei Granai di Villa Mimbelli di Livorno rimarrà chiuso fino a nuova comunicazione. Anche il Museo G. Fattori di Villa Mimbelli è chiuso per farsi bello in attesa della mostra di settembre per il bicentenario di Giovanni Fattori. Il polo museale a due passi dal mare riaprirà a fine estate completamente rinnovato.

