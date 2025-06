(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

Bonelli: destra vuole militarizzare la società civile invece di rafforzare

il welfare

«Il disegno di legge per istituire una riserva militare da 10.000

riservisti è l’ennesima conferma della volontà della destra meloniana di

trasformare l’Italia in un Paese militarizzato, che estende la cultura

militare anche alla società civile. Quello del Presidente

della Commissione difesa Minardo è un progetto ideologico, che guarda

all’Austria come modello, ma ignora completamente le emergenze vere del

nostro Paese: il crollo del welfare, l’abbandono delle persone con

disabilità, la solitudine degli anziani, la mancanza di risorse per chi fa

volontariato nei territori.»

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde,

che prosegue:

«Invece di investire nelle reti di assistenza civile, nel rafforzamento

della protezione civile, nei giovani che ogni giorno si impegnano per

l’ambiente e nella prevenzione delle calamità naturali, il governo pensa a

corsi di addestramento, vincoli di reperibilità e mobilitazioni armate. È

l’idea di una nazione in cui si preferisce la disciplina militare alla

solidarietà sociale, la gerarchia all’assistenza. L’Italia ha bisogno di un

investimento serio nel volontariato e nei servizi pubblici, non di

riservisti da attivare in caso di crisi”, conclude.

