(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 BANCHE, TURCO (M5S): GOVERNO SCONSIDERATO GIOCA COI RISCHI DI BILANCIO MPS

Roma, 18 giugno. “Lo ripetiamo per l’ennesima volta. Il Governo deve venire subito in Parlamento perché sta andando letteralmente a sbattere contro il risiko bancario che lo vede interpretare lo spericolato ruolo di giocatore. Abbiamo già detto dell’oscura operazione che ha portato a cedere a un gruppetto di ‘amici’ scalatori il 15% di Mps, su cui è stata aperta un’inchiesta a Milano. Adesso viene fuori il rischio enorme connesso all’uso di Mps, di cui il Mef conserva ancora un pacchetto di azioni, per la scalata a Mediobanca e Generali. Dal bilancio della banca senese, infatti, emergono enormi rischi legali, a partire da quello relativo alle obbligazioni ‘fresh’ emesse nel 2008 nell’ambito della dissennata operazione che portò Mps ad acquistare Antonveneta, autorizzata dall’allora Governatore di Bankitalia, Mario Draghi. I detentori di titoli ‘fresh’ rivendicano il ripristino dell’efficacia dei loro titoli, che potrebbe costare a Mps in termini di cedole un esborso da 1,2 miliardi di euro. Questi enormi rischi legali e finanziari rendono ancor più spericolata la decisione del Mef di mettere Mps a disposizione di un gruppo di operatori finanziari privati, come Caltagirone e Del Vecchio, evidentemente interessati solo a usare il vagone Mps per scalare Mediobanca e controllare a cascata Generali. Il Governo non può e non deve prestarsi a questa operazione di potere personale, peraltro trascurando i rischi ancora insiti nel bilancio di una banca, Mps, che è stata rimessa faticosamente in piedi coi soldi degli italiani. Siamo di fronte a un Esecutivo sconsiderato che invece di tutelare i risparmiatori asseconda alcuni interessi personali. Per tutte queste ragioni, chiediamo ancora una volta al Governo di venire immediatamente in Parlamento a rispondere alle interrogazioni depositate in Senato, tuttora senza risposta”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, impresa.

