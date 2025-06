(ARC) Salute: Riccardi, medici Clauzetto-Vito d’Asio frutto sforzo condiviso

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Visita in Municipio dove, da oggi, hanno ripreso il via le

visite, assicurando cos? il servizio di medicina generale nei due

Comuni montani

Clauzetto, 18 giu – “Abbiamo dato una risposta concreta a un

problema reale, che riguardava la mancanza del medico di medicina

generale in due piccoli Comuni montani. Un risultato frutto dello

sforzo condiviso tra istituzioni e operatori sanitari, che ha

permesso di restituire ai cittadini un presidio di salute

fondamentale”.

? quanto ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Riccardo

Riccardi, a margine dell’incontro svoltosi oggi in Comune a

Clauzetto, dove ha salutato i due nuovi medici di medicina

generale incaricati del servizio: i dottori Emilio Insacco e

Gustavo Della Bianca. L’incontro si ? svolto nell’ala

dell’edificio municipale che ospita l’ambulatorio, alla presenza

dei sindaci di Clauzetto, Giuliano Cescutti, e di Vito d’Asio,

Marco Ziani.

L’assessore ha evidenziato come la soluzione sia stata trovata

“grazie alla collaborazione dell’Azienda sanitaria, che si ?

assunta responsabilit? che non le competevano direttamente,

considerando che la sostituzione dei medici di base non ? di

pertinenza dell’ente, trattandosi di liberi professionisti e non

di dipendenti. Tutti insieme abbiamo lavorato sotto traccia,

senza urlare, per trovare una soluzione ad un problema reale, e

la giornata di oggi ne ? la concreta dimostrazione”.

La complessit? della medicina generale nei territori marginali ?

crescente, ha proseguito Riccardi, evidenziando come “questo

problema oggi si estende anche a realt? pi? conurbate. Il

rapporto tra sanit? pubblica e medicina generale rappresenta una

delle questioni pi? delicate su cui le Regioni e il Governo

stanno cercando soluzioni condivise. Non ? pi? sostenibile

immaginare che il medico di famiglia operi con le stesse modalit?

di qualche decennio fa: servono strumenti normativi pi? efficaci

e decisioni coraggiose per rispondere alle esigenze dei

cittadini”.

“L’importante – ha concluso l’assessore – ? non cedere alla

semplificazione delle colpe o alle polemiche, poich? i problemi

si risolvono solo con il lavoro e la responsabilit? condivisa. La

Regione c’? e continuer? a fare la sua parte, anche in un

contesto complesso come quello delle aree interne, dove garantire

i servizi essenziali ? una sfida continua”.

ARC/AL

181956 GIU 25