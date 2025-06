(ARC) Nue 112: Riccardi, gestione operativa soccorsi spetta solo al Psap2

(AGENPARL) - Roma, 18 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 18 June 2025 Trieste, 18 giu – “In merito alle attivit? di soccorso tecnico

di carattere urgente ? bene sottolineare che la governance del

Sistema Nue 112 opera nel rispetto del Disciplinare tecnico

standard (Dto) che ne stabilisce il funzionamento. Questo

documento fondamentale prevede che non sia possibile affidare

all’operatore del Numero unico di emergenza 112 alcuna azione

finalizzata alla gestione operativa. Questo compito spetta invece

al Psap2 competente che riceve le chiamate dalla centrale di

primo livello”.

Lo ha affermato oggi l’assessore alla Protezione civile Riccardo

Riccardi rispondendo a una interrogazione in Consiglio regionale.

“Pertanto, in base al Dto l’operatore del Nue 112 non pu?

valutare, per esempio, lo stato di pericolosit? dei corsi d’acqua

desunto dagli idrometri – ha sottolineato Riccardi -. Questo non

esclude che tale condizione possa essere conosciuta precisando

tuttavia che le azioni rientrano nei compiti specifici delle

attivit? di soccorso”.

“Queste procedure operative – ha rimarcato l’esponente della

Giunta Fedriga – sono infatti nelle competenze dirette di chi

deve agire nel caso di emergenze sanitarie o di soccorsi di

carattere tecnico”.

“Certamente – ha aggiunto l’assessore – ? auspicabile, come gi?

avviene stabilmente in seno al tavolo di monitoraggio del Nue

112, che si possa continuare a elaborare proposte condivise da

parte di tutti gli attori del soccorso urgente per migliorare

l’efficacia degli interventi da parte dei Vigili del fuoco e

della Sores anche con l’adozione di apposite procedure operative

che coinvolgano i Psap2, ma ci? non significa che ruoli e

competenze non siano chiari”.

