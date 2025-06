(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 MO, ALOISIO (M5S): INDEGNO ATTACCO A CIVILI IN FILA PER AIUTI

Roma, 17 giugno – “È terribile dover assistere, ancora una volta, a notizie di civili colpiti e uccisi a Gaza, questa volta presso il centro di distribuzione di aiuti a Khan Younis. Droni e tank israeliani hanno aperto il fuoco sulla folla di civili in attesa di ricevere assistenza umanitaria, causando almeno 47 morti e decine di feriti gravemente. La situazione all’ospedale Nasser è ormai fuori controllo. Questi eventi rappresentano un’ulteriore escalation di una guerra insostenibile, che ha già mietuto oltre 55.000 vittime e più di 129.000 feriti dall’inizio del conflitto. Ci chiediamo: dove vuole arrivare Netanyahu? Da una parte, attacca l’Iran, mentre dall’altra continua a bombardare e massacrare i palestinesi in fila per gli aiuti umanitari, lasciando che l’eccidio passi inosservato e indisturbato. Questa strategia di escalation mira a coprire le responsabilità di chi, come Israele, perpetua violenze senza sosta, alimentando un ciclo di guerra che sembra non avere fine. In un mondo dove alcuni vogliono a tutti i costi portarci verso una guerra mondiale, con il folle di Netanyahu in prima linea, noi diciamo basta. La nostra priorità deve essere la tutela dei diritti umani e l’accesso immediato agli aiuti umanitari, affinché nessuno venga lasciato solo di fronte alla tragedia. È giunto il momento di mettere da parte le divergenze e lavorare insieme per una soluzione duratura che possa ridare speranza a chi oggi si trova nel mezzo di questa crisi che, purtroppo, sta squarciando nuovi fronti bellici. E per questo motivo, ancora una volta, il Movimento Cinque Stelle scenderà in piazza il 21 giugno a Roma per dire ancora NO al riarmo Ue, no al genocidio in Palestina”.

Lo afferma la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

