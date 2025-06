L’Aquila – Comunicato stampa sindaco Biondi, congratulazioni al neo rettore Univaq Graziosi

(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 Il sindaco Biondi saluta il nuovo rettore dell’Università: “Collaborazione strategica per il futuro dell’Aquila”

L’Aquila, 17 giugno 2025 – “Formulo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo rettore dell’Università degli Studi dell’Aquila, Fabio Graziosi. Sono certo che il rapporto di collaborazione e confronto costruito negli anni tra l’Amministrazione comunale e l’Ateneo continuerà a svilupparsi positivamente anche sotto questa nuova guida. L’Università, infatti, è un attore strategico per lo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio e della nostra città, Capitale italiana della Cultura 2026.

Sfide importanti attendono l’istituzione accademica, dal rafforzamento della proiezione internazionale alla valorizzazione della ricerca, dalla piena integrazione con il sistema sanitario alla realizzazione del Collegio di Merito ‘Ferrante d’Aragona’, che contribuirà a rendere ancora più attrattiva l’offerta formativa per i giovani.

Desidero esprimere una sincera riconoscenza al rettore uscente, Edoardo Alesse, per il lavoro svolto e per la collaborazione proficua che ha caratterizzato questi anni. A Roberto Carapellucci, Luca Lozzi e Marco Valenti il ringraziamento per essersi misurati in un confronto democratico di alto profilo, offrendo idee, visioni e stimoli utili a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Ateneo”.

Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, in occasione del passaggio di testimone alla guida dell’Università.

